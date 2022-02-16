Загроза російського вторгнення до України отримала відгук за океаном: подробиці про реакцію США

Попри заяви Кремля про часткове відведення військ і готовність до переговорів, у Вашингтоні вторгнення Росії досі вважають можливим.

На кордоні з Україною Росія досі залишається 150 тисяч військових. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час вчорашнього спеціального звернення щодо України. За його даними, попри заяви Кремля про часткове відведення військ і готовність до переговорів, вторгнення досі залишається можливим.

Про це 16 лютого йдеться в сюжеті ТСН.18:30.

Заяви, які роблять російські можновладці, у Вашингтоні сприймають стримано. Джо Байден привітав і декларовану готовність Кремля до продовження переговорів, і заяви про відведення частини військ. Але усе це - із застереженнями.

Сполучені Штати готові сідати за стіл переговорів, і говорити про контроль за озброєннями та стратегічну стабільність, яка стосуватиметься і НАТО, і Росії. Але такі базові демократичні цінності як недоторканність державних кордонів і право країн обирати альянси - не обговорюються.

Щодо відведення військ, президент США сказав, що чув заяви про це, але американські аналітики звітують, що довкола України - з російського та білоруського боків скупчено 150-тисячну армію, тож про деескалацію можна буде говорити, коли зміниться реальна ситуація на кордонах.

Звернення президента Сполучених Штатів було достатньо емоційним. Він звернувся напряму до росіян і сказав, що не вірить, аби вони прагнуть кривавої і руйнівної війни з Україною. Запевнив, що ані НАТО, ані Україна не є їхніми ворогами, не мають біля їхніх кордонів ракет, якими їх лякають, і не планують їх там розміщувати. І якщо Кремль таки вирішить вторгнутися в Україну, в цьому не буде жодної необхідності - лише вибір.

“Якщо Росія нападе на Україну, вона зустрінеться з приголомшливим міжнародним осудом. Світ не забуде, що Росія обрала непотрібні смерті й руйнування. Вторгнення в Україну - це постріл у себе. Сполучені Штати та наші партнери й союзники дадуть рішучу відповідь. Наші союзники по НАТО згуртовані та рішучі, як ніколи”, - говорив президент США.

У середу, 16 лютого, у Державному департаменті також відреагували на учорашнє рішення Державної думи РФ, яка зробила перший крок до визнання незалежності псевдодержавних утворень “Л/ДНР”. Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив - якщо Путін схвалить це рішення, це означатиме, що Росія відмовляється від виконання своїх зобов‘язань по Мінським угодам.

Таке рішення буде грубим порушенням міжнародного права, яке підриває суверенітет і територіальну цілісність України і ставить під сумнів слова Росії про готовність іти шляхом дипломатичних перемов. І все це, як ідеться у заяві Блінкена, вимагатиме швидкої та рішучої відповіді США та партнерів.

Байден заявив, що Росія досі залишає 150 тисяч військових на кордоні з Україною | Новини світу

Читайте також: