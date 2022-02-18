Загроза російського вторгнення: політики збираються на Мюнхенську конференцію, але без РФ

Нинішня криза буде центральною темою зустрічей.

Безпекову ситуацію в Україні й довкола неї сьогодні обговорюватимуть у Мюнхені. Нинішня криза буде центральною темою і на офіційних, і на кулуарних зустрічах серед лідерів країн, політиків, експертів з низки країн. Втім, російські представники відмовилися від участі, бо не мають щеплень від ковіду схваленими у ЄС вакцинами.

Детальніше про зустріч - у сюжеті ТСН.Ранок 18 лютого кореспондентки "Радіо свобода" Зоряни Степаненко.

Як зробити цей світ безпечнішим - про це сьогодні міркуватимуть лідери понад 30 країн світу. Після дворічної карантинної перерви вони традиційно зберуться на конференцію в Мюнхені. Символічно, що в цьому німецькому місті свого часу західні лідери намагалися вгамувати Адольфа Гітлера. На догоду йому, зрештою, віддали частину Чехословаччини.

Також читайте Байден скликає зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України

Цьогоріч тут думатимуть, як підштовхнути до миру президента Росії Володимира Путіна. Він сам на конференцію не приїде. Але очікують у Мюнхені на Володимира Зеленського, Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, Урсулу фон дер Ляйєн, Камалу Гарріс - це далеко не повний перелік тих, кому безпекова ситуація не байдужа, хто впродовж кількох місяців закликає Москву стати на шлях миру.

Якщо цього не трапиться, Москву об'єднаний Захід попереджає про серйозні наслідки. Пакет обмежень готовий, заявили в ЄС напередодні. "У нас підготовлений дуже жорсткий пакет. Як Високий представник я готовий представити цей пакет. Я зроблю це, як тільки буде потрібно", - заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель Верховний.

Безпекову ситуацію в Україні й довкола неї обговорять у Мюнхені

На Заході неабияк стривожені тим, що ситуація на Донбасі загострюється. Напередодні про те, що там відбувається, союзникам, які зібралися в штаб-квартирі НАТО, відеозв'язком розказував глава українського оборонного відомства. Альянс припускає, що Москва навмисне йде на ці провокації. "Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо її намірів", - каже генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Не бачать у ЄС і НАТО жодних ознак деескалації. Відведення військ, про яке заявляють росіяни, тут не підтверджують. Кажуть навпаки про нарощення військової присутності.

