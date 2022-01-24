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Загроза російського вторгнення: яку військову підтримку від США можна очікувати найближчим часом

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Загроза російського вторгнення: яку військову підтримку від США можна очікувати найближчим часом

УНІАН

Жодної нової інформації про безпекові загрози, окрім тих, що були озвучені президентом Байденом раніше, наразі немає.

До України прибула друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії. Водночас, ідеться про евакуацію співробітників кількох посольств у Києві.

Про евакуацію американських та європейських дипломатів і допомогу Україні - 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, родини співробітників посольства США у Києві евакуйовують, вони отримали наказ повернутися додому.

Що стосується самих дипломатів, вони на власний розсуд можуть вирішувати, чи повертатися їм до США, чи залишатися в Україні. Принаймні так учора ввечері на умовах анонімності ТСН повідомили двоє високопосадових чиновників Держдепу.

Офіційно жодної нової інформації про безпекові загрози, окрім тих, що були озвучені президентом Байденом раніше - російський наступ може розпочатися будь-якої миті - наразі немає. Водночас у Держдепі наголошують, що саме посольство продовжує роботу, тимчасова повірена у справах Крістіна Квін залишається у Києві. Водночас для звичайних американських громадян, не дипломатів, теж надійшла рекомендація - якнайшвидше залишити Україну комерційними чи приватними рейсами і утриматися від нових подорожей туди. Рівень небезпеки подорожей підняли до 4 рівня - не подорожувати у зв'язку із підвищеним ризиком російського вторгнення. А тих американських громадян, хто все ж захоче зараз бути в Україні, просять стати на спеціальний облік, щоб спростити подальшу комунікацію.

Також Сполучені Штати вже планують посилення східного флангу НАТО. Йдеться про висадку у східних країнах Альянсу від 1-ї до 5-ти тисяч військових, а також кораблів і суден. Про це із посиланням на власні джерела пишуть видання CNN та  NYT. Ці сили можуть бути використані як для захисту партнерів, так і для можливої евакуації американських громадян. Саме це вихідними у Кемп-Девіді президент Джо Байден обговорював зі своїм безпековим блоком. На цій зустрічі, як повідомляє NBC, міністр оборони США Ллойд Остін запропонував й інші заходи щодо стримування Росії від нападу на Україну. Йдеться про польоти бойової авіації над Україною та американські кораблі у Чорному морі.

На яку військову підтримку від США можна очікувати найближчим часом

На яку військову підтримку від США можна очікувати найближчим часом

Нагадаємо:

На тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що на сьогоднішній день немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії. Данілов закликав українців зберігати спокій, а політиків не маніпулювати цією темою.

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Автори: Ольгою Кошеленко, Зоряною Степаненко

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