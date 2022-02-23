Загроза російської агресії: до чого готуються медики у прикордонних районах

Через загрозу російського вторгнення всі прикордонні лікарні намагаються обладнати генераторами, у центрах крові збільшують запаси.

У разі оголошення воєнного стану частину українських медиків буде мобілізовано до війська. Наразі ж медичні заклади працюють в звичайному режимі. Як запевняє очільник МОЗ Віктор Ляшко, система охорони здоров'я має достатньо ресурсу, щоб упоратися з потоком хворих.

Про те, як працюють медичні заклади у прикордонних районах, які першими приймуть удар у разі повномасштабної агресії Росії, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Чернігівській області, яка межує і з Росією, і з Білоруссю, до надзвичайних подій готуються вже не перший тиждень. У місцевому пологовому будинку щотижня проводять контроль засобів оповіщення, вмикаючи сигнал тривоги. Під навчальну сирену тут народжують, годують і виходжують малюків.

Якщо тривога буде справжньою - тут є бомбосховище. На глибині 8 метрів під землею зможуть сховатися 100 людей.

Насамперед сюди спуститься лабораторія, анестезіологи, пологове відділення, а також відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Тут вже є ліжка для малюків, місця для породіль. У разі потреби за дві години кількість обладнання буде у рази більше.

“Якщо буде потреба, ми точно зможемо там провести хірургічне втручання, а народити - взагалі не проблема”, - зауважив головний лікар пологового будинку Василь Гусак.

Він служив в Афганістані, знає що таке війна. Ще 2014 році тутешнє бомбосховище почали приводити до ладу.

У цьому сховищі можна автономно жити впродовж 3 днів. У приміщенні є світло, вода, резервуари для стоків, кисень у балонах і - головне — вентиляція із системою фільтрів. Генератор старого зразка, але він працює і може живити всю лікарню.

Через загрозу російського вторгнення всі прикордонні лікарні намагаються обладнати генераторами або оновити ті, що вже є. Дизельний генератор на 100 кіловат коштує близько мільйона гривень.

Якщо події будуть розвиватися за найгіршим сценарієм, у прикордонних лікарнях може зупинитися вся планова допомога. Однак міністр охорони здоров'я переконує, що ресурсу достатньо, тож лікарні працюватимуть для всіх. Наразі визначено перелік закладів, які будуть працювати у випадку загрози. Усі вони зараз накопичують ресурси.

У разі запровадження надзвичайного стану, в лікарнях будуть збільшені запаси крові, але на скільки саме - це державна таємниця. У Чернігівському обласному центрі завжди пильнують за тим, щоб був щонайменше двотижневий запас крові. Але зараз вирішили накопичити резерв.

Один із постійних донорів на ім’я Микола каже, що на власні очі бачив, як кров може рятувати життя - на війні. Він був у 2015 році у Мар’їнці.

У випадку великих крововтрат потрібні еритроцити та плазма - 450 мілілітрів крові, які здав сьогодні Микола, розділять на ці компоненти. Оскільки еритроцити зберігаються всього 42 дні, шикуватися донорам в чергу зараз не обов’язково.

Однак центри крові готові поповнити бази даних із тих, хто охочий здати кров. У разі потреби такі люди обдзвонюються і викликаються на забір.

У разі воєнного стану частина медиків буде мобілізовано | Новини України

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