Загроза теракту на ЗАЕС, обов’язкова поява до ТЦК і повістки: головні новини тижня, 26 червня-2 липня

Загроза теракту на Запорізькій АЕС, обов’язкова поява до ТЦК, вручення повісток на вулиці, вибухи в Києві та пожежна небезпека в Україні – головні події минулого тижня в Україні, 26 червня-2 липня.

ТСН.ua зібрав головні новини минулого тижня, 26 червня-2 липня, які отримали резонанс в Україні.

Наказ протягом 10 днів з’явитися до військкомату

Правозахисник Ростислав Кравець прокоментував накази від ТЦК для військовозобов’язаних у різних областях України у 10-денний термін з’явитися до військкоматів. Він гадає, що йдеться більше про "психологічну історію".

"Ймовірно, ті люди, які відповідають за мобілізацію, так би мовити, "запороли" її і зараз намагаються показати, що вони щось роблять", – висловився адвокат, запевнивши, що за неприбуття до ТЦК у вказаний термін ніхто не понесе відповідальності.

Адвокат прокоментував накази від ТЦК у 10-денний термін з’явитися до військкоматів / Фото: ТСН.ua

Загроза теракту на ЗАЕС

Через загрозу теракту на замінованій росіянами Запорізькій АЕС в Україні були проведені відповідні навчання.

Як повідомив 28 червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, влада підготувала план евакуації жителів кількох областей, у разі скоєння теракту на атомній електростанції. Так, у кожній області створені окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із 30-ти і 50-кілометрових зон.

Водночас начальник української розвідки повідомив, що з технічного боку Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС.

Теракт на ЗАЕС готовий - чи можна відвернути біду, вже розпочалися масштабні навчання

Атака дронами по Києву

У ніч 2 липня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В Київській ОВА повідомили про рух ворожих безпілотників та роботу ППО. Це була перша атака дронами по місту за останні 12 днів.

Згодом у КМВА повідомили, що сили ППО збили всі ворожі дрони Shahed у повітряному просторі навколо Києва. Минулося без постраждалих та руйнувань.

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Вручення повісток на вулиці і примусове доставлення до ТЦК

Адвокат Ростислав Кравець пояснив алгоритм дій, коли людину зупиняють на вулиці для вручення повістки або ж затримують і намагаються доставити до ТЦК. Так, правник пояснив, що військові не мають права вимагати і перевіряти документи, тож роблять це разом із поліцією. Формально поліцейські не мають права передавати документи військовим, однак вони це роблять.

Кравець зазначив, що а таких випадках представники ТЦК "одразу вам на колінці виписують повістку, і деякі військові, як показує досвід, нічого не виписують – намагаються вас заламати і заштовхнути в бус".

Якщо ж військовозобов’язаного примусово відвозять до ТЦК, слід звернутися до поліції із вимогою захистити його права. Неявка до центру комплектування не є злочином, наголосив адвокат.

Адвокат прокоментував вручення повісток на вулиці і примусове доставлення до ТЦК / Фото: ТСН.ua

Пожежна небезпека

У низці областей України 28 червня оголошувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Укргідрометцентрі попереджали про загрозу виникнення лісових пожеж у Черкаській, Херсонській областях та у Криму.

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