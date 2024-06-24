Загроза Третьої світової війни: у світі почалася паніка, що буде з Україною – прогноз експертів

Світ тривожно поновив розмови про Третю світову війну. Хтось каже, вона вже триває, інші – що щойно програє Україна, світ загрузне у глобальній війні.

Які тривожні заяви лунають, про що застерігають експерти та які сценарії розвитку подій можливі – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

Світові загрожує глобальна війна?

Третя світова війна наступить от-от, Третя світова вже триває, Третя світова почнеться, якщо Україна програє: це три основні меседжі, що зараз лунають з різних куточків світу, починаючи від високопоставлених політиків, завершуючи експертами.

Ще у квітні 2024 року, поки Конгрес США все ніяк не міг ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив виданню ВВС, що якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією, то розпочнеться Третя світова війна, і тоді ж укотре закликав Конгрес США схвалити законопроєкт про військову допомогу.

"Якщо Україна програє… Глобальна, світова безпекова система буде зруйнована, і світу доведеться шукати нову систему безпеки. Буде багато конфліктів, багато таких воєн, і, зрештою, це може призвести до Третьої світової", - сказав тоді Шмигаль.

Якщо Україна програє – буде Третя світова війна?

Вже тоді це була далеко не перша заява України з тривожним попередженням про наслідки потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив: якщо Росія переможе в Україні, вона може вторгнутися до Польщі, що призведе до розв'язання Третьої світової.

Але тоді в Кремлі ці заяви відкинули, називаючи їх панічним залякуванням Заходу. Президент РФ Володимир Путін назвав припущення про можливий напад РФ на східну Європу "повною маячнею". Але десь ми вже це чули, вам не здається?

Минуло кілька місяців, допомогу Конгрес ухвалив, підписано двосторонню угоду з Джо Байденом про гарантії безпеки на 10 років, схожі угоди Україна має і з іншими країнами та готує нові. Глобальний саміт миру і як результат – спільне комюніке, яке підписали понад 80 країн світу.

Та лише згадайте, як за добу до глобальної зустрічі диктатор Путін виступив із новою божевільною заявою й вкотре поставив ультиматум, який ніколи і ніхто не виконає. Кремлівській диктатор забажав чотири області України і Крим в обмін на переговори.

Тривожні новини про "ядерку"

Після Саміту миру у Швейцарії стало відомо про гучну заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. З’ясувалося, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі висхідної загрози з боку Росії та Китаю.

Столтенберг зазначив, що Альянс повинен показати свій ядерний арсенал світові, щоб надіслати пряме послання ворогам.

Слідом за цією заявою пролунали тривожні дзвіночки й від представників української влади. Зокрема, секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times заявив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні.

Литвиненко підмітив, що "ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки", але мовляв, поки перевагу на полі бою тримає Росія, про це говорити зарано. А навіть якщо країна-агресорка застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності. Як зазначив Литвиненко, навряд чи Путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже напевно спровокувало б Третю світову війну, оскільки "він хоче жити".

Розмови про світову війну знову почастішали!

Тим не менш розмови про Третю світову "ожили". Зокрема, на тлі заяв про те, що винищувачі F-16 вже цього літа будуть в Україні, але що вони можуть зберігатися не на території нашої держави, російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що базування переданих Україні винищувачів F-16 на території країн НАТО означатиме початок Третьої світової війни. Про те, що у найближчі 3-4 місяці може відбутися велике світове протистояння заявив і президент Сербії Олександр Вучич.

Що було б, якби Україна не вистояла 2022 року?

Водночас Захід відчайдушно намагається уникнути так званої ескалації та обмежує використання своєї зброї для ударів по Росії. Однак саме завдяки Україні Європа має час для переозброєння.

Це Україна дає шанс наростити військові бюджети. Це наш досвід дає їм можливість адаптуватися до сучасної війни. Європейцям випала нагода дізнатися, який вигляд має війна двох кадрових армій, бо раніше весь їхній воєнний досвід зводився до протистояння партизанським рухам.

Й можна вічно сперечатися про те, а що було б, якби 2022 року Україна не вистояла. Проте, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, Третя світова вже й так розпочалася. Про це він сказав в інтерв’ю "24 Каналу".

"Третя світова почалася, хочемо ми цього чи не хочемо. Ялтинська система міжнародних відносин зруйнована в нуль. То хіба п'ята система намалюється по-іншому, окрім великого світового протиборства?"

Третьої світової можна уникнути

Петро Черник вважає, що все залежить від того, де розгортатиметься основний театр бойових дій. Водночас експерт сподівається, що Третьої світової можна уникнути. Для цього потрібні правильні кроки світових лідерів, проте поки що їх не видно.

"Моя особиста позиція, що ми зараз десь у жовтні 1939 року. Якби тоді британці, французи і особливо американці дійсно проявили справжню політичну волю, Гітлера можна було ще задушити. У 1938, 1936, 1923, коли нацисти дали зрозуміти, що вони будуть виходити на арену. Не зробили. Чи зроблять зараз? Сумніваюся".

Чому кажуть, що Третя світова вже триває?

Черник уточнив, що Третя світова буде саме силовою боротьбою між демократіями та тираніями. Переможуть ті, хто підготується найкраще.

Про те, що Третя світова вже триває, говорить і Бернар-Анрі Леві, він – один з переконаних друзів України у французькій інтелектуальній та політичній еліті. Він той, хто має вплив на кількох останніх президентів Франції, включно з чинним главою держави Еммануелем Макроном.

Та й загалом він не сторониться політики та часом дуже активно просуває важливі для Франції позиції. Інтерв’ю з ним у квітні 2024 записали журналісти "Європейської правди" і ось що думає про Третю світову він.

"Третя світова вже триває. Те, що зараз відбувається – це і є Третя світова війна! Ми всередині неї, з Росією, з Іраном, з Китаєм, з Північною Кореєю, з Ізраїлем і ХАМАС, який діє за підтримки Путіна, з великим альянсом між радикальним ісламізмом і російським православ'ям. Усі процеси почали рухатися. Ми перебуваємо в епіцентрі цієї війни".

Як зупинити процес?

Та все ж "червона" лінія НАТО не перейдена й уникнути цього можна, кажуть експерти. Зокрема керівник недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень", молодший сержант ЗСУ Юрій Сиротюк під час зустрічі в "АрміяInform" висловив думку, що лише ліквідація Росії, знищення останньої колоніальної імперії в Європі – це історична необхідність, яка здатна зупинити напругу у світі та унеможливити гарячу фазу глобального конфлікту – Третьої світової війни.

"Наприклад, провідний аналітик Джеймстаунського фонду у Вашингтоні, голова програми вивчення Південної та Центральної Європи в Інституті дипломатичної служби Державного департаменту США Януш Бугайський написав книжку "Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії". І він чітко аргументує, чому цього не треба боятися, чого треба це модерувати, чому не треба боятися неконтрольованого розподілу ядерної зброї, чого не треба боятися, що Китай захопить всю Росію, чому не треба боятися масової різанини на території теперішньої РФ, величезного простору хаосу і так далі. Поки що світ страждає від того, що думає, що є поганий режим Путіна, і треба знайти "хороших рускіх", які його замінять. Дуже важливо, щоб ми не робили тієї ж помилки, щоб ми не шукали в Росії хороших росіян. Нині росіяни на собі відчувають, наскільки це неприємно, коли в них тривога кожен день, у цьому сенсі, мені здається, українська держава робить все правильно. Ми ніколи мирно не зможемо жити з тією країною, яка є Росією в нинішньому вигляді. У питанні демонтажу РФ Україна має бути законодавцем мод, ми маємо вести за собою, переконувати, що це процес незворотний. Ми маємо все робити, щоб виховувати майбутніх лідерів поневолених народів, бити по больових точках путінського режиму".

Росія розпадеться?!

Про те, що на Росію в майбутньому, як не крути, чекає розпад, в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав й історик, директор Українського наукового інституту в Гарвардському університеті Сергій Плохій, і розповів про паралелі між нацистською Німеччиною та Росією, імперську традицію, розпад імперій та деколонізацію в академічних колах, а також про можливість переростання російсько-української війни у Третю світову.

"Ця війна – одна з багатьох воєн розпаду імперій. Це довготриваюча тема і в регіоні – східній Європі, і в українській, і в російській історії. Бо реально розпад імперії почався вже під час Першої світової війни. [Російська] імперія розпалася так само, як Османська чи Австро-Угорська, але більшовики змогли зібрати її разом. За допомогою насильства та більш гнучкої політики до національних меншин, насамперед українців, які стали найбільшою меншиною в Радянському Союзі та отримали символічні ознаки державності: УРСР, Академія наук, уряд. Але Радянський Союз помер смертю імперії. Фактично, ніхто не планував і свідомо не наближав Першу світову. Ніхто не планував Другу світову. Для Гітлера це була спроба взяти під контроль ще одну країну. Перед тим він взяв Чехословаччину і ніякої війни не почалося".

Плани Путіна провалилися

За його словами, для Путіна повномасштабне вторгнення планувалося як "спроба повторити електоральний успіх, який прийшов з анексією Криму", адже війна планувалася як "спеціальна військова операція до двох тижнів".

"Світові війни стаються не за дизайном, вони стаються за якоюсь логікою подій. Якраз початок Третьої світової, переростання російсько-української війни у світову війну – це є найбільший головний біль у Вашингтоні. Це головна причина дозування, обмеження підтримки. Ми бачимо, що також є політична складова. А якщо говорити про стратегічну складову, це якраз ядерна Третя світова війна. На відміну від розвалу Росії, у Вашингтоні про це думають. Чи може вона (російсько-українська війна - ред.) перетворитися на більшу війну? Може. Чи обов'язково перетвориться? Ні. Дуже багато буде залежати від поведінки наших союзників і від поведінки Росії".

Водночас Плохій наголошує, що вірить у перемогу України як історик.

"Це дуже впізнавана сторінка історії. Це історія, яка розпочалася з американської революції. Це історія розвалу імперії. Ми знаємо, як ці історії закінчуються – розвалом імперій, виникненням на їхніх руїнах незалежних держав, як США. Я не бачу передумов, щоб наша історія, маючи інший початок, мала інший кінець. Питання коли, питання ціни – речі, на які я не знаю відповіді. Але перемога, виживання та існування України як незалежної держави – це частина ширших історичних процесів, у це я вірю", - наголосив історик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА?! У світі почалася паніка! Що буде з Україною?!

Нагадаємо, дослідник припустив, які країни розпочнуть Третю світову війну.

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