Загроза вторгнення РФ до України: країни допомагають озброєнням і евакуюють родин дипломатів

В МЗС рішення США вивозити родини дипломатів називають передчасним.

До України прибула друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це 80 тонн зброї. Президент Джо Байден, як пише американська преса, також міркує над розміщення кількох тисяч американських військових, кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи. На тлі загрози війни США, Британія та Німеччина починає евакуацію співробітників своїх посольтсв у Києві.

Детальніше - у сюжеті ТСН.12:00 за 24 січня.

На тлі підвищеного рівня російської загрози Сполучені Штати евакуюють родини співробітників зі свого посольства у Києві. Якщо для членів сімей залишити Україну - це наказ, то дипломати наразі можуть вилетіти додому за бажанням. Водночас саме посольство разом із тимчасово повіреною у справах Крістіною Квін продовжать виконувати свої обовязки у Києві. "Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться у повідомленні.

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Високопоставлений чиновник Держдепу у розмові із журналістами запевнив: нових оперативних даних про погіршення безпекової ситуації у них немає, окрім тих, що вже були озвучені. Йдеться про те, що російське вторгнення до України можливе будь-якоі миті. В українському МЗС рішення США вивозити родини дипломатів називають передчасним.

Слідом за американською стороною план евакуації родичів співробітникв посольства підготували у Великій Британії та Німеччині. А от представники ЄС закликають не драматизувати ситуацію. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запевнив - найближчим часом не планують вивозити сімї дипломатів.

До України прибуло 80 тонн зброї зі Сполучених Штатів

"Я не думаю, що треба драматизувати ситуацію. Поки переговори тривають, а вони тривають, я не думаю, що нам треба залишати Україну. Зараз немає рішення про евакуацію сімей європейських дипломатів з України. Але може держсекретар Блінкен має більше інформації та поділиться нею з нами", - наголосив Боррель.

Тим часом до України приїхала друга партія американського озброєння на 80 тонн. Попередня у 90 тонн, що прибула минулого тижня, містила летальну зброю Усе це Вашингтон надав в межах 200-мільйонної безпекової допомоги, яку схвалив президент США.

Найближчим часом в українській арміїтакож з’являться гелікопт Мі-8 та Мі-17, які Америка свого часу закупила для Афганістану.

Окрім Штатів, свою військову допомогу Україні однією з перших наіслала Велика Британія - це контейнери із надсучасною протитанковою зброєю. У разі вторгнення уряд Сполученого Королівства обіцяє карати санкціями і маріонетковий уряд Росії. Інформація про плани його встановлення зявилася цими вихідними. "Ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - заявив заступник британського прем'єра Домінік Рааб.

До військової допомоги Україні вже долучилися балтійські країни. Із дозволу США відправлятимуть стінгери та протитанкові ракетні комплекси джавеліни. Естонія вже підготувала їхнє до перевезення до України. Про готовність надати для українського війська найдефіцитніші боєприпаси, а це снаряди калібром 152 мм вже заявляла і Чехія. А от Канада та Данія обіцяють допомагати фінансово. Лише Німеччина публічно заявила що не збирається поки що постачати озброєння Україні і не дозволяє давати іншим зброю свого виробництва.