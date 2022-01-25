Загроза вторгнення РФ до України: як країни реагують на агресію Москви та яких кроків готові вдатися

Загроза вторгнення РФ до України: як країни реагують на агресію Москви та яких кроків готові вдатися

США можуть відправити до Європи тисячі своїй військових.

Міністерство оборони США збільшило рівень готовності 8,5 тис. військових. Вашингтон обіцяє їх швидко дислокувати у Східну Європу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Колективну безпеку НАТО американський президент Джо Байден напередодні обговорив із керівниками Альянсу та Євросоюзу.

Чому американських військових перевели у стан підвищеної бойової готовності та чим закінчилася зустріч світових лідерів, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 25 січня.

Американські військові - це сухопутні, морські, повітряні та сили спеціального призначення, готові у найкоротші терміни бути передислоковані на Східний фланг НАТО, якщо Північно- Атлантичний Альянс попросить про це. Такі рішення вони ухвалили як внесок у європейську колективну безпеку, повідомили у Міністерстві оборони США.

Речник Пентагону заявив, що це має продемонструвати російському президенту Володимиру Путіну їхню єдність і готовність до відповіді. Тим більше, що жодних ознак роззброєння Росія наразі не демонструє. "Вони продовжують нарощувати батальйонно-тактичні групи на своєму західному кордоні, на кордоні з Україною і в Білорусі також. Не лише жодних ознак деескалації. Вони збільшують військові потужності", - наголосив Джон Кірбі.

США обіцяє дислокувати до Східної Європи 8,5 тисяч військових у разі вторгнення Росії

Президент США Джо Байден у понеділок провів зустріч захищеним каналом відеозв’язку із керівниками Євросоюзу, НАТО та лідерами європейських країн. Там, зокрема, йшлося про їхню колективну безпеку, а також про відповідь на офіційні вимоги Москви, яку вони зажадали отримати у письмовому вигляді. Втім, розкрити більше деталей президент відмовився. "Ми мали дуже дуже дуже гарну зустріч. Повна одностайність з усіма європейськими лідерами. Ми про це поговоримо пізніше. Дякую", - сказав Байден.

Сполучені Штати Америки готові домовлятися із Росією лише про принципи колективної безпеки, але, не жертвуючи інтересами України чи будь-яких інших країн, заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Йдеться про розміщення ракет в Європі, можливості для стратегічних і нестратегічних ядерних озброєнь, контролю за озброєннями з метою відкритості та стабільності. Але жодні кроки, до яких ми вдомася, не будуть поступками. Вони мають бути на взаємній основі, де росіяни будуть також зобов‘язані щось робити, щоб покращити безпекову ситуацію. Усе це відбуватиметься у тісному контакті і консультаціях із нашими союзниками і партнерами, включно з Україною", - наголосив він.