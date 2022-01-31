Загроза вторгнення РФ: як не піддаватися на фейки і маніпуляції в ЗМІ

Загроза вторгнення РФ: як не піддаватися на фейки і маніпуляції в ЗМІ

Олександр Ткаченко радить перевіряти інформацію.

Вже два місяці західні ЗМІ пишуть про розташування російських військ на кордоні, їхню кількість тощо. Українські військові так само кажуть про армію на кордоні, але ще помічають деталі, про які не пишуть іноземні медіа.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" висловився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Наприклад, стоять ці намети у снігу. Наші військові бачать, що ледь не 60-70% цих порожні, тому що вони покриті інієм. Це вже інше трактування того самого, що кажуть західні ЗМІ. Мені іноді здається, що західні ЗМІ прокинулися, зрозумівши, що в країні йде війна. Вони не пишуть про те, коли вбивають українського військового на кордоні - про що пишемо ми. Тому що для них це не новина, для нас, на жаль, новина. Тому, коли відбувається нагнітання такого характеру, ми як люди, які живемо тут, сприймаємо це інакше", - наголосив очільник Мінкульту.

Інформаційна гігієна: як не піддатися впливу фейків і маніпуляцій у ЗМІ

Ткаченко закликає перевіряти інформацію, відділяти реальні факти, користуватися офіційними джерелами, які верифікують такі дані. Вони більш достовірні, ніж інформація навіть у поважних ЗМІ, наголосив міністр.

За словами міністра, його відомство говоритиме з Міносвіти про те, аби уроки медіаграмотності стали обов'язковими в школах.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Про те, куди бігти, де ховатися та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації - в нашому матеріалі.

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