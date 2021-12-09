Єрмак розкрив подробиці, що готові США надати Україні у разі відкритої війни з Росією

Єрмак розкрив подробиці, що готові США надати Україні у разі відкритої війни з Росією

Сьогодні відбулася розмова двох лідерів США та України.

Президент США Джо Байден під час сьогоднішніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що США нададуть усю необхідну допомогу Україні, аби захистити свої кордони від РФ.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Президент Байден дуже чітко сказав про те, що будь-які перемовини, будь-які рішення, які стосуються України не можуть бути без України. Президент Байден підтвердив, що Сполученні Штати нададуть всю необхідну допомогу, для того щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч в будь-який час" - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що цього тижня відправлять Україні останню партію військової допомоги, яку заплановано на цей рік відповідно до контракту.

Як повідомлялося раінше, голова ОПУ розповів, під час телефонної розмови очільника держави Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка відбулася в четвер, 9 грудня, однією з головних тем був онлайн-саміт американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

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