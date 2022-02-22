Загроза вторгнення Росії: в Міноборони заявили, що ЗСУ готові давати відсіч

Загроза ескалації існує вже 8 років, нагадала заступниця міністра.
ЗСУ практично щодня мають справу з загрозою ескалації через дії Росії, тож готові до будь-яких сценаріїв, зокрема давати відсіч.
Про це в ефірі ТСН заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Насправді загроза просування або загроза ескалації існує вже 8 років, тому що 8 років ЗСУ мають справу з цією загрозою практично щодня. Так, зараз ми спостерігаємо загострення, але ми готові до будь-яких сценаріїв і Зброні сили готові давати відсіч", – сказала Маляр.
Нагадаємо, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Володимира Путіна на застосування російської армії закордоном.
Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".
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