Загроза вторгнення та новий план Путіна: що західні ЗМІ пишуть про пересування військ РФ на кордоні з Україною

Загроза вторгнення та новий план Путіна: що західні ЗМІ пишуть про пересування військ РФ на кордоні з Україною

ТСН.ua пропонує ознайомитися із висвітленням російської агресії провідними ЗМІ.

Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Дії Кремля викликали негайну реакцію з боку міжнародної спільноти. Так, у Вашингтоні застерегли Москву від будь-якої ескалації, а в Брюсселі наголосили на беззаперечній політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці Києва.

Водночас у західних ЗМІ дедалі частіше говорять про зміну стратегії Росії щодо України та попереджають про намір російського лідера Володимира Путіна внести хаос у європейський регіон і, можливо, вторгнутися до України.

ТСН.ua пропонує ознайомитися із висвітленням російської агресії провідними ЗМІ.

CNBC про намір Путіна вторгнутися до України

Американський телеканал CNBC у матеріалі "Світ стурбований тим, що Путін має намір вторгнутися до України. Ось чому" наголошує на побоюваннях експертів, що "Росія може повторити своє вторгнення 2014 року та анексію українського півострова Крим".

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"Ми всі маємо бути дуже стурбовані, чесно кажучи, я поділяю цю оцінку", - сказав CNBC директор варшавського представництва німецького Фонду Маршалла Михайло Барановський, коли його запитали, чи може Росія розпочати військові дії проти України.

"Цю оцінку поділяють багато людей у Варшаві та у Вашингтоні", - продожив він. - Ми спостерігаємо дуже значне наростання загроз на кордоні з Україною. Тож для Заходу справді ключовий момент посилити тиск на Путіна".

Побоювання щодо можливого наступного кроку Кремля щодо України виникають на ширшому фоні погіршення відносин між Росією та її союзниками з одного боку, а також Європою та США з іншого.

Напруженість виникла за низкою напрямків - від енергетичного та політичного втручання до кібервійни та мігрантів. До того ж, Росію звинувачують у допомозі Білорусі в організації зростання кризи з мігрантами на порозі ЄС.

ЗМІ наводить думку експерта з питань Росії Тімоті Еша про те, що "Путін, можливо, готується до війни з Україною. У нього є мотив, можливість та зброя".

За словами Еша, Путін ніколи не приймав "втрату" України в 1991 році з розпадом СРСР і вважає її "центральною у своєму баченні Великої Росії".

Можливості, продовжив економіст, полягають у тому, що "Захід слабкий, розділений і йому не вистачає уваги. Байден зосереджений на Китаї, Європа на газі, мігрантах та Балканах. Україна політично слабка".

Щодо потенційної зброї лідера Кремля Еш зауважив: "Ну, сили вторгнення у кілька сотень тисяч людей навколо України, зокрема сили, які вже перебувають на Донбасі та в Криму. Додайте сюди газ, мігрантів, політичні інтриги, кібернетику та космос".

The Guardian про план "Б" Путіна

Британське видання The Guardian вважає нарощування військової присутності Росії на кордонах України сигналом про "зміну стратегії Москви".

"Вирішивши, що мирні переговори, що вмирають, більше не служать своїй основній меті - залякувати Київ і перешкоджати його відносинам з ЄС і НАТО, Москва, схоже, реалізує вкрай небезпечний план "Б", - пишуть журналісти.

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У виданні визнають, що остаточні наміри великомасштабного розгортання російських військ поблизу східного кордону України залишаються незрозумілими, однак заявляють, що "після п'яти років замороженого конфлікту, схоже, настає тривожна відлига".

"Стає все очевиднішим, що напруженість, що розпалювалася Володимиром Путіним навесні, коли мало місце попереднє нарощування військової присутності, була початковою фазою нового підходу, а не разовим перформативним епізодом", - вказує британське ЗМІ, називачи очевидним намір Путіна "суттєво підняти температуру на Донбасі".

У виданні також зазначають, що обраний у 2019 році президент України Володимир Зеленський "виявився не таким сприйнятливим до російського впливу та вимог, як очікувалося", зокрема згадуючи про висунуті проти проросійського політика та ключового союзника Путіна Віктора Медведчука звинувачення у державній зраді.

"Отже, нарощування військового потенціалу є фактичною ескалацією конфлікту, який, продовжуючи забирати життя, залишався відносно статичним від моменту підписання другої Мінської угоди у 2015 році.

"Захід повинен дати зрозуміти Москві, що подальше підвищення ставки призведе до значних економічних витрат у вигляді подальших санкцій і відмови від проєкту "Північний потік-2". Від Боснії до Білорусі згубний вплив Путіна на пострадянський простір посилюється. Потрібна міцна солідарність Заходу з Києвом, щоб запобігти відродженню того ж в Україні цієї зими", - вважає The Guardian.

Politico про намір Путіна "виставити НАТО слабким"

Тим часом американська медіа-організація в галузі політичної журналістики Politico оцінює загострення ситуації з РФ та суперечку між Білоруссю та її європейськими сусідами як спробу "внести хаос у регіон і виставити НАТО слабким".

У виданні зауважують, що останнє посилення конфлікту між Києвом та Москвою "видається серйознішим" за ескалацію навесні, коли Кремль направив до кордонів з Україною тисячі своїх військових, особливо через додаткову напруженість, пов'язану з Білоруссю та її сусідами-членами НАТО.

Журналісти зауважують, що останні події посилили "розчарування" в деяких куточках зовнішньополітичного істеблішменту США щодо загального підходу команди американського лідера Джо Байдена до Росії, а саме того, що він "був надто м'яким та надто обережним".

"Військові дії Росії у напрямку України викликають реальні питання щодо поточного балансу адміністрації між протистоянням та взаємодією з Кремлем, - вказала директорка Програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор. - Я думаю, що очевидно, що баланс має більше зміщуватися у бік конфронтації".

CNN про Путіна і "Пастку-22"

Тим часом в одній із провідних світових телерадіокомпаній CNN коментуючи дії Путіна згадують про "Пастку-22" (вираз, що вживають для опису абсурдної, безвихідної ситуації. Став популярним після виходу однойменного роману американського письменника Джозефа Геллера).

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"Пастка-22" полягає в тому, що Путін отримує підвищення легітимності, коли західних лідерів змушують розмовляти з ним для деескалації напружених ситуацій.

"Щоразу, коли когось на кшталт Меркель змушують брати трубку і говорити з ним про запобігання кризі, він стає водночас причиною та вирішенням проблеми. Це змушує його здаватися дуже впливовим як удома, так і в інших країнах Європи", - зауважив один із високопоставлених дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним.

У Європі складається ще одна ситуація, яка може дозволити Путіну зіграти і ворога, й друга, продовжують у CNN, маючи на увазі міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, яка поступово переростає у насильницьку ескалацію.

Зауважується, що раптовий наплив у будь-яку країну ЄС створює "реальну можливість політичної кризи та головного болю для Брюсселя".

"Характер внутрішніх кордонів ЄС передбачає полегшення переміщення всередині блоку після в'їзду до такої країни як, наприклад, Польща, - йдеться у матеріалі. - Це майже напевно призведе до того, що держави-члени звернуться одна до одної, посіють розбіжності всередині блоку та підірвуть єдність ЄС, що дуже тішитиме Путіна та Лукашенка".

Такий тип кризи, додають у ЗМІ, дозволяє Путіну із задоволенням підтримувати Лукашенка та розпалювати вогонь, водночас граючи у миротворця. І Захід у цій ситуації виглядає "роз'єднаним і безсилим".

"Можна лише здогадуватися, чи стане це досить сильним стимулом для дій таких країн, як США, Німеччина, Франція та Велика Британія у разі посилення агресії", - підсумовують у CNN.

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