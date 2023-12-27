Загроза втрати Мар'їнки, запеклі бої за Авдіївку та необхідність мобілізації: головні заяви Тарнавського

На фронті завжди відчувається нестача і людських, і технічних ресурсів, тому мобілізація є необхідною.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, де зараз тривають одні із найскладніших боїв на фронті, розповів для "ВВС News Україна" актуальну ситуацію навколо Авдіївки, Мар'їнки та попередив про складний 2024 рік.

ТСН.ua зібрав головні заяви, озвучені в інтерв'ю.

Бої за Авдіївку: чи зможе ворог оточити місто

За словами Тарнавського, Росія вже третій місяць штурмує Авдіївку. Окупаційна армія не шкодує ні техніку, ні особовий склад. Окупанти кидають на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V".

Він наголосив, що Сили оборони постійно маневрують, бо одна військова частина не може утримати всю ділянку фронту.

"Зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ відбувається в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Зосередили величезну чисельність особового складу. Але я скажу – тими силами та засобами можна досягти кращих успіхів", - сказав генерал.

Тарнавський не прогнозує, чи існує реальна загроза оточення Авдіївки.

"Зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ відбувається в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Зосередили величезну чисельність особового складу. Але я скажу – тими силами та засобами можна досягти кращих успіхів", - наголосив генерал.

Чи є сенс утримувати Мар'їнку

Тарнавський наголосив, завдання військового командування, перш за все, це зберегти особовий склад. Зокрема, у боях за Мар'їнку в Донецькій області.

"Не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій: маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так - відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості – наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не "любой ценой", - прокоментував він.

Генерал додав, що росіяни стерли місто із лиця землі.

"Мар’їнка - це невеличке містечко, передмістя Донецька, і бої за Мар'їнку ведуться вже не день і не місяць. Другий рік там тривають активні бойові дії", - зауважив військовий.

Мар'їнка Донецької області

Що відбувається у районі Роботиного на півдні

Тарнавський розповів, що окупаційні війська намагаються "тиснути" на українські війська та ведуть активні штурмові дії у районі Роботиного Запорізької області.

"Що таке Роботине? Це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території. Де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії. Але під час наступу ворога на любій ділянці, повірте мені, є як позитивні, так і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чіткий відпір", - розповів він.

Генерал запевнив, що Сили оборони дають гідну відповідь окупантам. Та додав, що в його операційній зоні українські сили ведуть як оборону, так і наступ.

"Наступний рік буде ще важчим"

За припущеннями українського генерала, наступний рік для України у воєнному плані буде важчим, ніж попередній.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", - сказав він, додавши, що він впевнений у перемозі України.

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Тарнавський пояснив про необхідність мобілізації

Український генерал пояснив, що на фронті завжди відчувається нестача і людських, і технічних ресурсів, а для перемоги в цій війні Україні потрібні додаткові сили та засоби, адже військові втомлюються та потребують ротації.

"Завжди є брак ресурсу – як людського, так і технічного. Це у всіх військових частинах і угрупованнях. І скільки б ресурсів не було – цього все одно мало. Те, що для перемоги в цій війні нам реально потрібні додаткові сили та засоби – ми всі це прекрасно розуміємо. Тому що ті люди, які сьогодні виконують завдання, вони мають таке поняття, як втома. Тому їх потрібно підмінити, замінити. Як в спортивних матчах, у футболі ця зміна проходить – точно так само і тут", - сказав генерал.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на сході. Детальніше читайте за посиланням.

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