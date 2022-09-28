Загроза ядерного удару: Україна ставиться до погроз Путіна серйозно, а Захід посилює розвідку за ракетами РФ

У своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, очільник Кремля заговорив про готовність застосувати ядерну зброю у разі необхідності та загрози територіальної цілісності РФ.

На заяви російського президента одразу відреагували світові лідери та українська влада. Якою була ця реакція, зібрав ТСН.ua.

Що кажуть у Зеленського

Президент України ставиться до погроз Путіна серйозно. Володимир Зеленський не думає, що російський диктатор блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю... Він (Путін – ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати тиснути на нього і не дозволяти щоб він продовжував", – заявив президент України в інтерв'ю CBS News.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для "Укрінформу" заявив, що наразі не можна повністю виключати ймовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже прямо проглядається перспектива Третьої світової війни.

З огляду на це, Залужний наполегливо рекомендує світовим лідерам, і не лише союзникам, перешкоджати спробам Росії використати тактичну ядерну зброю. "Будь-які спроби практичних кроків щодо застосування ТЯЗ мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, що є у розпорядженні країн світу", – наполягає він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї "абсолютно безвідповідальними і неприпустимими".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що на погрози Путіна мають відреагувати інші ядерні держави.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН – більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ – це проблема не України, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - наголосив він.

У США серйозно ставляться до погроз Путіна та стежать за ядерними силами РФ

У США серйозно ставляться до слів Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявив офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі. Водночас США підняли в небо один із рідкісних літаків, який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Як пише видання Politico з посиланням на американських чиновників, США разом з партнерами активізують розвідку щодо виявлення будь-яких російських військових переміщень чи повідомлень, які можуть свідчити про готовність застосувати ядерну зброю в Україні.

Так, стратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав останні ядерні погрози Путіна "типовими", але, за його словами, США та їхні союзники все ще сприймають цю риторику "серйозно".

"Це безвідповідальна риторика для ядерної держави, але це не є нетиповим у порівнянні з тим, що він говорив останні сім місяців. Ми сприймаємо це серйозно. Ми стежимо, наскільки можемо, за їхньою стратегічною позицією, щоб, якщо знадобиться, можна було змінити нашу. Ми не бачили жодних ознак того, що це потрібно прямо зараз" - зазначив Кірбі та додав, якщо Росія все-таки застосує ядерну зброю, то "це матиме серйозні наслідки".

Водночас 26 вересня прессекретарка адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр заявила, що США сприймають загрозу дуже серйозно, однак наразі доказів готовності застосування ядерної зброї не бачать.

"Що стосується доказів [підготовки до застосування ядерної зброї], то ми цього не бачимо на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", - сказала Жан-П'єр.

Вона також нагадала, що і сам президент Байден, і радник з національної безпеки Джейк Салліван наголошували, що ядерні погрози Путіна проти Європи є безвідповідальними та необачними.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився більш жорстко. За його словами, Штати "дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

Реакція НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав ядерну риторику Путіна небезпечною та безрозсудною. В інтерв'ю Reuters він заявив, що Альянс зробить усе можливе, щоб донести до Москви серйозність подібних заяв. За словами генсека Альянсу, поки жодних змін у готовності ядерних сил Росії не спостерігаються, у НАТО стежать за ситуацією.

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо надавати підтримку Україні", - зазначив він.

Що говорять у ЄС

В інтерв'ю BBC верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати погрози Володимир Путін, як він озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

Жозеп Боррель заявив, що війна досягла "небезпечного моменту".

Прем'єр-міністр Нідерландів у відповідь на ядерні погрози Росії рекомендує зберігати спокій. Марк Рютте, зокрема, заявив: "Мобілізація, заклики до "референдумів" у Донецьку — все це ознака паніки. Його риторика щодо ядерної зброї - це те, що ми чули раніше вже багато разів, і це не викликає в нас емоцій. Це частина відомої нам риторики, я б радив зберігати спокій".

Актом відчаю назвав заяви Путіна канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Останнє рішення російського уряду є актом відчаю. Росія не може виграти цю кримінальну війну, а останніми рішеннями Путін і Росія все тільки погіршують. Він повністю недооцінив ситуацію з самого початку, опір українців та їхню готовність протистояти, а також єдність і рішучість друзів України", - заявив очільник німецького уряду.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерний шантаж та оголошення часткової мобілізації в РФ є тактикою залякування з боку російського диктатора Володимира Путіна. Після того, як армію РФ карколомно розбито в Україні, у Путіна не залишилося нічого, окрім залякування.

"Танки Путіна знищено. Його кораблі було потоплено. Його літаки збиті. Тепер у нього залишилася лише тактика залякування. Ми маємо відповісти на його погрози мужністю й рішучістю", - написав він у Twitter.

Раніше військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповів, чи застосує Росія ядерну зброю.

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