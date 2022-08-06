Реакція ЄС та загроза ядерної катастрофи для Європи: все, що відомо про обстріли окупантів по ЗАЕС

Російські військові наражають мільйони людей на ядерну катастрофу. Окупанти посилили обстріли по Запорізькій атомній електростанції, що розташована в захопленому Енергодарі.

За повідомленням голови Запорізької обласної військової адміністрації, через ворожі обстріли на АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

Все, що відомо про ситуацію станом на 6 серпня на Запорізький АЕС, та як на ядерний тероризм РФ відреагували у світі - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Захоплена ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю"

3 серпня директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ядерну загрозу, яку створюють дії російських окупантів. За його словами, електростанція працює з порушеннями, експерти МАГАТЕ не мають зв'язку з її співробітниками і не можуть оперативно перевіряти обстановку на ній, а проблеми з постачанням витратних матеріалів збільшують ризик збоїв у роботі АЕС.

"Усі принципи безпечної роботи АЕС порушені. Ризики дуже серйозні, ситуація вкрай небезпечна. Я благаю як міжнародний соціальний працівник, як голова міжнародної організації, я дуже прошу обидві сторони санкціонувати (наш) візит", - сказав він.

Старший директор НКО Nuclear Threat Initiative Ніколас Рот зауважив, що зараз світ бачить тк, чого ніколи раніше не бачили у ході військових дій. Росія використовує ядерний об'єкт як прикриття.

Окупанти двічі за день обстріляли ЗАЕС

Російські військові, які від березня захопили АЕС, 5 серпня влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС двічі за день. Загарбники влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності, було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", – сказано в заяві "Енергоатому".

Потім увечері російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Три "прильоти" зафіксували на майданчику біля одного з енергоблоків. Під час атаки загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус.

В "Енергоатомі" попередили, щот Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - йдеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл відключили один з блоків АЕС

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух вдень 6 серня повідомив, що росіяни обстрілюють територію Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого на АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

За його словами, 5 серпня армія терористки Росії обстріляла магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Реакція МЗС та Офісу президента

В Міністертсві закордонних справ України рішуче засудили дії російських окупаційних військ та попередили про ядерну загрозу.

"На фоні цинічної відеозаяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні, Росія вдалася до численних провокацій на ядерному об’єкті", – йдеться в заяві міністерства.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.

"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно нездатний безпечно використовувати атомні технології", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Радник голови Офісу президента закликав МАГАТЕ і Організація об'єднаних націй жорстко вимагати від російських окупантів вийти з території АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. Також він додав, що Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря.

This morning in Europe became possible just because the Zaporizhzhya NPP miraculously did not explode yesterday. RF has seized it and is staging dangerous provocations there. The IAEA/UN must demand withdraw from the NPP and hand it over to the control of a special commission. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Для чого Росія відкриває вогонь по атомній електростанції

В американському інституті вивчені війни вважають, що російські загарбники використовують Запорізьку атомну електростанцію в тимчасово окупованому Енергодарі, щоб залякати країни Заходу ядерною катастрофою та навмисно поставити Україну в скрутне становище.

Також аналітики припускають, що Росія сподівається, що ймовірна ядерна катастрофа відіб'є бажання у країн Заходу допомогти Україні деокупувати південь.

Як на ядерний тероризм РФ відреагували в ЄС

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив обстріли російський військ по території Запорізької атомної електростанції, що розташована в захопленому Енергодарі, а також військову діяльність Росії довкола АЕС. Топ-дипломат закликав окупантів допустити експертів Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

"Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ", - зазначив Боррель.

Окупанти обстрілами біля ЗАЕС влаштували загрозу всій Європі! Звернення Зеленського за 5 серпня

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