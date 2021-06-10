Загроза з Півночі: чи готується Україна до ймовірного вторгнення з Білорусі

Останні події з посадкою іноземного літака у Мінську й затриманням опозиціонерів Протасевича та Сапеги змусили Україну вдатися до обмежень на кордоні з Білоруссю.

Через чергове загострення внутрішньої ситуації в Білорусі та зростання залежності самопроголошеного президента Лукашенка від Путіна кордон із цією країною тепер укріплюють. А довжина його — більше тисячі кілометрів.

Про це йдеться 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.

На пункту пропуску з Білоруссю "Нові Яриловичі", що за 200 км від Києва — тиша. Уже понад рік, від початку пандемії, потік людей тут зменшився в рази. Наразі за добу кордон перетинає близько 500 транспортних засобів.

Прикордонники кажуть, на цій ділянці за останні роки гамірно було лише минулої осені. Тоді хасиди, яких через карантин не пускали до української Умані, єврейський Новий рік святкували просто тут. Після протестів у Білорусі, на кордоні очікували на навалу біженців. Але й цього не сталося.

Тепер тут розмови про можливий військовий наступ. Якщо такий відбудеться, свої дії прикордонники вже відпрацювали.

"Декілька годин ми будемо стримувати натиск до підходу основних підрозділів Збройних сил України", — запевняє начальник відділу прикордонної служби "Добрянка" Василь Бойко.

Новини світу: через чергове загострення ситуації в Білорусі, кордон з Україною укріплюють

Це одна з доріг у Білорусь, і в разі загрози саме нею ймовірно піде важка техніка противника. Прикордонники кажуть, далі цією дорогою є міст, і в разі дійсного наступу, його можна підірвати.

Але межа з Білоруссю — це не лише дороги. Здебільшого, це ліс, болота і річки. Поблизу кордону встановили багато таких собі розтяжок. Перечепившись — вибуху не буде, але прикордонники на своїх спеціальних приладах побачать, що хтось там вештається.

Щоби швидко знайти того, хто зачепив розтяжку, у прикордонників є квадроцикли. На них лісом пересуватися зручніше. А ефект неочікуваності добре діє на порушників.

По воді проходить приблизно третина рубежу з Білоруссю. І тут теж посилення. Українські прикордонники тепер частіше виходять патрулювати на катерах. А на берегах виставили додаткове спостереження. Білоруські прикордонники теж частіше патрулюють на катерах.

Тим часом по обидва боки річки цивільні українці й білоруси смажать шашлик або ловлять рибу. Іноді махають один одному і перегукуються. Провокацій поки що не було. Прикордонники сподіваються, й не буде.

Нагадаємо, що Сполучені Штати готують нові санкції щодо Білорусі.

Крім того, європейським національним авіаперевізникам заборонили літати до Білорусі.

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