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Загрози серйозні: посол України в Японії попередив про нову війну у світі

Загрози серйозні: посол України в Японії попередив про нову війну у світі

Японські військові / Фото: Associated Press

За ці останні два роки японські літаки сотні разів перехоплювали літаки Китаю та Росії, які пролітали вздовж кордонів.

В Азії, зокрема в Японії, може виникнути збройний конфлікт, який фактично може перерости у війну. 

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН.ua надзвичайний і повноважний посол країни в Японії Сергій Корсунь. 

"А конфлікт може виникнути, бо тут є поки що дрібні суперечки: в Південнокитайському морі кораблі Китаю і Філіппін; навколо островів Сенкаку; постійні провокації російських і китайських ЗС, то літаки літають, то кораблі плавають навколо японських островів. Тому, ми ж розуміємо, що можуть виникнути проблеми", - зауважив він.

За словами посла, за ці останні два роки японські літаки сотні разів перехоплювали літаки Китаю та Росії, які пролітали вздовж кордонів.

"Це все не може не викликати стурбованості. І прем'єр-міністр Кішіда дуже чітко це висловив, повторивши у Вашингтоні свою формулу бачення геополітичної ситуації. Бо, знову ж таки, виникає питання: яка роль Японії на саміті НАТО, яка її позиція? І, звичайно, Росія нагнітає цю тему тут, у місцевих пабліках і соцмережах, і знаходяться місцеві корисні ідіоти, які на цю тему висловлюються з проросійських позицій. Тому премʼєр дуже чітко обґрунтовує свою позицію, і розуміння прямого зв’язку між війною Росії проти України і ситуацією в Азії є квінтесенцією, не дивно, що він її повторює", - пояснив він.

Варто зауважити, що на ювілейному Вашингтонському саміті НАТО на початку липня прем'єр-міністр Японії Кішіда сказав фразу, що "Україна сьогодні – це може бути Східна Азія завтра". Таку ж заяву він робив, коли Росія напала на Україну.

Нагадаємо, інтервʼю з послом України в Японії Сергієм Корсунським можна прочитати за цим ПОСИЛАННЯМ.

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