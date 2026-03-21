Загадкова смерть 14-річної дівчинки у Дніпрі, з тіла якої глузував курсант: з’явилися нові деталі

14-річна Анастасія Ситнікова загинула у Дніпрі за загадкових обставин

Стали відомі нові подробиці гучної історії, яка нещодавно сталась у Дніпрі — у лютому 2026 року там зникла 14-річна Анастасія Ситнікова, згодом силами поліції її тіло було знайдено у приміщенні напівзруйнованого колишнього ресторану.

Разом із тим, день тому у соцмережах з’явилось фото, на якому курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ позує з посмішкою біля тіла мертвої дівчини після того, як вона була виявлена. Згодом перший проректор університету Ігор Магдаліна наголосив, що подібний вчинок (позування курсанта поруч з трупом — Ред.) є неприйнятним як для курсанта, так і для працівника поліції. Магдаліна пообіцяв притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

Фото курсанта з тілом загиблої.

Як з’ясував ТСН.ua, обставини зникнення Анастасії Ситнікової у лютому викликали у поліції низку питань.

Поінформовані джерела у владних структурах розповіли ТСН.ua, що не виключається версія того, що дівчина-підліток впала з висоти. Можливо, через те, що на даху будівлі було слизько. Передсмертної записки поруч з тілом не виявили, але речі дівчинки (сумка та електронний пристрій для паління) були знайдені на даху, а тіло дитини — на першому поверсі.

Пізніше в інформпросторі з’явилось повідомлення, що через декілька днів після загибелі дівчинки у приміщенні колишнього ресторану сталась пожежа.

«За наявною інформацією, в родині дівчини не було останнім часом скандалів. 17 лютого Анастасія пішла з дому та не повернулась. Своїй матері дівчинка в той день повідомляла телефоном, що хоче погуляти до пізнього вечора та про те, що перебуває разом зі своєю подругою. Під час цієї розмови мати не дозволила їй перебувати на вулиці у пізній час, ближче до 22.00 Анастасія сказала, що перебуває на трамвайній зупинці біля лікарні Мечнікова та скоро буде вдома. Через певний час мати вже не змогла додзвонитись до дитини», — кажуть наші джерела.

За їхніми даними, наприкінці минулого року мати цієї дитини була притягнута судом до адміністративної відповідальності через те, що, як зазначено у постанові суду, «нанесла декілька ударів по голові та тулубу палкою» своїй неповнолітній доньці. Але, як стало відомо, у Анастасії Ситнікової є ще дві сестри, тому кому саме нанесла удари ця жінка — цього наші джерела не уточнюють. Згідно судової постанови, жінку було покарано штрафом у розмірі 510 гривень. До суду вона не з’являлась, але просила суворо її не карати. Про батька дівчинки відомо, що він мешкає у Запорізькій області і, за даним наших джерел, зв’язків з родиною останнім часом не підтримував.

