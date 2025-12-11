ТСН у соціальних мережах

Загадкова смерть сина космонавта Каденюка: що розповіла родичка сім’ї

В оточенні родини космонавта Леоніда Каденюка ставлять під сумнів попередню версію смерті його сина Дмитра.

Ігор Сєров
Смерть Дмитра Каденюка

Син космонавта Дмитро Каденюк був знайдений зарізаним в київській квартирі / © ТСН

Після того, як на Печерську в Києві за загадкових обставин був знайдений мертвим із ножовими пораненнями 41-річний син першого космонавта України Дмитро Каденюк, на батьківщині Леоніда Каденюка, в селі Клішківці оточення цієї родини висловило сумнів щодо версії самогубства.

ТСН.ua розшукав одну з родичів цієї родини. Працівниця місцевої сільської ради Тамара Бобик перед початком розмови повідомила, що вона є дальньою родичкою Каденюків, але дещо може розповісти.

«Коли Леонід Каденюк балотувався у депутати, то вони разом дуже часто бували тут. Дуже спокійний чоловік (Дмитро - Ред)., мав свою фірму, з повагою ставився до бабусі, до батька. Тільки гарні слова можу про них сказати. Але, після того як не стало Леоніда Костянтиновича, Дмитро не приїздив сюди», — каже Тамара Бобик.

Щодо смерті Дмитра вона висловила таку власну думку: «Я знала його як порядного хлопця. Не думаю, що було самогубство. Можливо, це була підстава. У нього був достаток, робота, все було».

Смерть Каденюка: версії поліції

Своєю чергою, у поліції Києва ТСН.ua повідомили, що версія про самогубство станом на зараз не є остаточно доведеною і всі деталі смерті будуть з`ясовані під час слідства.

Поліція з’ясовує обставини смерті Дмитра Каденюка в квартирі на столичному Печерську. Фото: Нацполіція України

«За всіма першочерговими ознаками, після спілкування із судово-медичним експертом, слідство зараз схиляється до версії самогубства. Але, щоб з`ясувати обставини — призначено низку експертиз. Вони або підтвердять, або спростують. Вони дадуть відповіді на низку питань. Зокрема і на такі: чи використовувався той ніж, чи міг цей чоловік нанести собі такі ушкодження», — повідомили нам джерела серед правоохоронців. За офіційною інформацією поліції, загиблий впродовж тривалого часу мав депресивні розлади, а напередодні ввечері у нього стався нервовий зрив.

Маскування трапляються часто

Водночас колишній старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України, а нині адвокат Руслан Сушко, відомий тим, що у недалекому минулому розслідував і найрезонансніші заплутані вбивства, в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку щодо можливих обставин смерті Дмитра Каденюка.

«Станом на сьогодні у мене, як у адвоката, є декілька матеріалів, де йдеться про схоже. Вбивство — це такий злочин, який може скоюватись завуальовано. В тому числі і під виглядом самогубства», — каже Руслан Сушко.

Та наводить приклад, який доведений наукою: «В історії криміналістики це (маскування вбивства під самогубство — Ред.) досить розповсюджене явище. Є експерт, який довів, що навіть примусове утоплення людини можна завуалювати під самогубство. Один з чоловіків встиг поховати чотирьох дружин, набувши право на спадок, а потім померла і п’ята його дружина. Всі п’ятеро дивним чином потонули у ванні. На той момент судово-медичні експерти вже могли розпізнати насильницьке утоплення від випадкового. Справа у тому, що в організмі людини відбуваються різні процеси. Розтин показував, що жінки самі потонули у ванні. Експерт провів експеримент на своїй секретарці, потім відкачував її. Він довів, що під час раптового занурення людини у саме такій позі обличчям доверху, коли людина робить рефлекторно робить вдох, вода потрапляє у легені. Якщо вода потрапляє у певну точку, то виникає рефлекторне зупинення дихання. Це я кажу до того, що у своїй практиці розслідував вбивства, замасковані під самогубства. Таке буває».

Щодо смерті сина космонавта, Сушко каже наступне: «Щоб відповісти однозначно, треба ретельно провести розслідування, низку експертиз. В тому числі — ситуативну, психіатрічну, дослідити спосіб життя, проблеми людини. Людина, яка вчиняє самогубство, можливо, мала якісь психіатричні вади, складні життєві обставини».

Крім того, спираючись на власні знання зокрема і про самогубців, Сушко каже наступне: «Рішення вчинити самогубство виношується довго. Людина не хоче, але переконує себе. Зазвичай буває, що людина шукає порятунку у своєму оточенні, подає якісь сигнали. Якщо людина скоює самогубство у такий спосіб (із використанням ножа), то зазвичай, не завжди, а зазвичай робить це так, щоб не дуже багато залишати слідів у квартирі. Наприклад, робить це у ванній кімнаті. Тобто робить підготовку. Місце біля вхідних дверей, у спідньому… Що це за місце, чому саме там? Він щось демонстрував комусь? Значить, могли бути якісь конфлікти, незрозумілі ситуації…»

«Я не виключаю, що мало місце самогубство, але попередні висновки, поспішність, мене не переконують», — каже Сушко. Та додає, що не виключає версії доведення до самогубства у даному випадку або втручання іншої особи.

Також він прокоментував думки окремих користувачів соцмереж, мовляв, що людина, яка скоює самогубство, не буде вчиняти його у спідньому.

«Наперед думають про те, як будуть виглядати у морзі — це притаманно більше жінкам. Тому жінки дуже рідко стріляються. Зазвичай мають місце або отруєння, або повішення, або стрибок з балкону. А чоловікам більш-менш байдуже», — каже Сушко.

В той же час, у Малій академії наук, де, за даними відкритих джерел, працював Дмитро Каденюк, нам відповіли, що утримаються від будь-яких коментарів щодо нього під час слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що поліція розкрила нові деталі обставин смерті Каденюка-молодшого. Ніж, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень, загиблий тримав у руці.




