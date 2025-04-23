Загадкова смерть топпосадовця на Сумщині: родичка засекретила ймовірні причини

Леонід Чепульський / © Суспільне

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Стали відомі нові обставини загадкової смерті голови Сумської обласної служби зайнятості Леоніда Чепульського.

Як повідомив у коментарі для ТСН.ua речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких, за попередніми даними правоохоронців, це було самогубство, скоєне за допомогою автомата, який своєю чергою був виданий цьому посадовцеві на початку повномасштабного вторгнення.

«За попередньою інформацією цей автомат був отриманий ним під час повномасштабного вторгнення. Але це ще з’ясовується. За попередньою інформацією сталося самогубство в його дачному будинку. Причини з’ясовуються», — повідомив нам речник поліції.

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В соцмережах під дописами про смерть посадовця один з користувачів написав, що начебто у Чепульського здали нерви через можливу хворобу, але одна з родичок Чепульського в розмові з журналістом ТСН.ua категорично відмовилася коментувати цю смерть і додала, що припущення в соцмережах є неправдивими. Які саме — уточнювати відмовилася.

Водночас на сайті «Судова влада України» є декілька згадувань про особу, прізвище, ім’я та по батькові якої повністю збігаються з ПІБ Чепульського. За даними цього ресурсу», ім’я цієї особи фігурує в судових процесах щодо електронних торгів і скасувань рішень державних реєстраторів.