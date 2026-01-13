Загадкове листування з ФСБ та переїзд: нові подробиці про різанину у школі Києва

Школа, де сталась трагедія

Звичайна школа на київській Оболоні стала місцем кривавої драми. Учень 9-го класу, підготувавши екіпірування та зброю, напав на вчительку історії та свого однокласника. Поки лікарі борються за життя постраждалих, правоохоронці вивчають вміст телефону нападника, де виявили листування з ворожими спецслужбами.

Деталі інциденту з'ясовував кореспондент ТСН Іван Воробйов.

Напад у масці та касці: хронологія подій

Трагедія сталася зранку під час навчального процесу. 14-річний школяр прийшов на заняття підготовленим: із собою в нього був ніж, каска та маска.

Поліція Києва: «У вбиральні підліток одягнув заздалегідь підготовлену каску та маску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю та однокласника. У неповнолітнього потерпілого зафіксовані множинні колото-різані рани спини та передпліччя, а у вчительки — важкі поранення рук та живота».

Вчительку історії терміново прооперували, вона перебуває у важкому стані в реанімації. Однокласник нападника, який намагався захистити педагога, також перебуває в лікарні "Охматдит". Сам нападник після інциденту зачинився в туалеті та завдав поранень собі, проте його стан наразі задовільний, він перебуває під вартою в медичному закладі.

Версія про булінг та листування з ворогом

За інформацією ЗМІ, нападник — син співробітника поліції, сім'я якого нещодавно переїхала до Києва з Дніпропетровщини. Директор школи та однокласники характеризують хлопця як "тихого та неконфліктного". Версію про цькування (булінг) у школі батьки та учні заперечують.

Однак під час огляду техніки затриманого випливли шокувальні подробиці.

Правоохоронці: «Наразі встановлюється мотив скоєння злочину. Крім того, виявлено листування з ймовірними ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають».

Реакція влади та стан у школі

Після нападу завуч наказала вчителям зачинити всі кабінети на ключі й не випускати дітей навіть до вбиральні, доки будівлю не перевірила поліція.

Свідчення учнів: «Були крики, багато людей ходило. До нас прийшла дуже знервована завуч, сказала, щоб нас закрили на ключ і ніхто не виходив. Класний керівник був з нами в кабінеті».

У КМДА вже заявили, що цей випадок перебуває на особливому контролі. У всіх школах столиці планують провести профілактичні заходи та залучити психологів для роботи з дітьми, які стали свідками події.

Що загрожує нападнику?

Прокуратура вже підготувала підозру за статтею "Замах на умисне вбивство двох або більше осіб". Готується клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

