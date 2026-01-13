ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
2 хв

Загадкове листування з ФСБ та переїзд: нові подробиці про різанину у школі Києва

У школі Києва підліток тяжко поранив педагогиню та свого однокласника. Що відомо про моторошний напад.

Автор публікації
Іван Воробйов
Школа, де сталась трагедія

Школа, де сталась трагедія

Звичайна школа на київській Оболоні стала місцем кривавої драми. Учень 9-го класу, підготувавши екіпірування та зброю, напав на вчительку історії та свого однокласника. Поки лікарі борються за життя постраждалих, правоохоронці вивчають вміст телефону нападника, де виявили листування з ворожими спецслужбами.

Деталі інциденту з'ясовував кореспондент ТСН Іван Воробйов.

Напад у масці та касці: хронологія подій

Трагедія сталася зранку під час навчального процесу. 14-річний школяр прийшов на заняття підготовленим: із собою в нього був ніж, каска та маска.

Поліція Києва: «У вбиральні підліток одягнув заздалегідь підготовлену каску та маску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю та однокласника. У неповнолітнього потерпілого зафіксовані множинні колото-різані рани спини та передпліччя, а у вчительки — важкі поранення рук та живота».

Вчительку історії терміново прооперували, вона перебуває у важкому стані в реанімації. Однокласник нападника, який намагався захистити педагога, також перебуває в лікарні "Охматдит". Сам нападник після інциденту зачинився в туалеті та завдав поранень собі, проте його стан наразі задовільний, він перебуває під вартою в медичному закладі.

Версія про булінг та листування з ворогом

За інформацією ЗМІ, нападник — син співробітника поліції, сім'я якого нещодавно переїхала до Києва з Дніпропетровщини. Директор школи та однокласники характеризують хлопця як "тихого та неконфліктного". Версію про цькування (булінг) у школі батьки та учні заперечують.

Однак під час огляду техніки затриманого випливли шокувальні подробиці.

Правоохоронці: «Наразі встановлюється мотив скоєння злочину. Крім того, виявлено листування з ймовірними ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають».

Реакція влади та стан у школі

Після нападу завуч наказала вчителям зачинити всі кабінети на ключі й не випускати дітей навіть до вбиральні, доки будівлю не перевірила поліція.

Свідчення учнів: «Були крики, багато людей ходило. До нас прийшла дуже знервована завуч, сказала, щоб нас закрили на ключ і ніхто не виходив. Класний керівник був з нами в кабінеті».

У КМДА вже заявили, що цей випадок перебуває на особливому контролі. У всіх школах столиці планують провести профілактичні заходи та залучити психологів для роботи з дітьми, які стали свідками події.

Що загрожує нападнику?

Прокуратура вже підготувала підозру за статтею "Замах на умисне вбивство двох або більше осіб". Готується клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У Києві школяр напав на вчительку та однокласника – і поранив їх! До чого тут російські спецслужби?

Дата публікації
Кількість переглядів
526
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie