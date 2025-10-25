ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
331
2 хв

Загадкове зникнення сидінь з вагонів метро Києва: куди вони пропадають і що це означає

У Київському метрополітені пояснили «зникнення» вагонних меблів та розповіли, що насправді відбувається.

Олександр Марущак
сидіння в метро

В вагонах метро Києва помітили багато вільного місця

У метрополітені Києва пасажири помітили цікаву деталь в одному з вагонів. У місці де зазвичай знаходяться дивани-сидіння для трьох (або двох) пасажирів — встановлений поручень і багато вільного місця.

Дехто з пасажирів навіть вирішив, що метрополітен почав облаштовувати у вагонах місця для перевезення пасажирів на кріслах колісних, мовляв це якийсь пілотний проєкт. Але інші пасажири підкреслюють, що у такому випадку, тут були б кріплення для візка — його утримання під час руху поїзда.

Демонтаж заради додаткової площі в вагонах?

У соціальних мережах навіть почалася дискусія на тему, куди з поїздів метро зникають подвійні та потрійні сидіння, які зазвичай знаходилися у торці вагону.

Хтось з дописувачів висунув версію, що метрополітен просто демонтує ці невеличкі дивани з вагонів, щоб зекономити більше місця для стоячих пасажирів. Мовляв, людей на візках у метро майже не видно.

Місце, де раніше були сидіння / Фото Дмитра Перова

Місце, де раніше були сидіння / Фото Дмитра Перова

ТСН.ua з’ясував, куди насправді зникають сидіння і чому в вагонах на їхньому місці з’являється простір. Виявилося, що зникнення сидінь не пов’язано ні з економією, ні з іншими причинами.

Що відбувається насправді з сидіннями в метро

У Київському метрополітені нас запевнили, що на фото зображено вагон, у якому конструктивно не передбачено встановлення сидінь у торці вагону — він має таку конфігурацію від заводу-виробника.

«На синій лінії метрополітену курсує 20 таких вагонів. Крім того, на зеленій лінії експлуатується ще 30 вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) із подібними особливостями», — розповіли ТСН.ua у Київському метрополітені.

200 супроводів за тиждень

А щодо користування метро пасажирами на кріслах колісних, у підземці зазначають: у середньому за тиждень працівники метрополітену організовують близько 200 супроводів пасажирів маломобільних груп населення, серед яких і пасажири на кріслі колісному.

«Послуга діє на всіх станціях. Щоб її замовити, необхідно зателефонувати за номерами (044) 238-55-11 або (050) 448-91-71 — бажано за годину до поїздки, щоб працівник метро міг зустріти пасажира біля станції відправлення», — повідомили у Київському метрополітені.

