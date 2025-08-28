Загадкове зникнення жінки на Київщині: страшну правду про неї дізнались аж через три роки

Жительку Київщини знайшли мертвою через 3 роки після її зникнення

У Київській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який виявив свою співмешканку мертвою, склав її тіло у рюкзак та поховав у лісі.

Про це йдеться у вироку Вишгородського районного суду Київської області.

За даними суду, чоловік у листопаді 2020 року у квартирі знайшов тіло своєї співмешканки. Проте замість того, щоб викликати поліцію та заявити про смерть жінки, він склав її тіло у рюкзак, вивіз до лісу та там поховав.

На суді підозрюваний розповів, що він дійсно виявив тіло співмешканки у її квартирі. Він наполягав, що оскільки остання вживала алкоголь, то на її тілі були травми через падіння. Чоловік заявив, що він запанікував та вирішив поховати жінку на галявині посеред лісу. Далі він виїхав з Київської області.

«Поїхав до батьків у Черкаську область, потім в м. Хмельницький, де залишив автомобіль та поїхав маршруткою на Закарпаття, в монастир, відчуваючи провину», — йдеться у свідченні чоловіка.

Підозрюваний стверджував, що він сам хотів звернутись до поліції, проте 2023 року правоохоронці знайшли його і він їм усе розповів.

Брат покійної звинувачував чоловіка у тому, що він вбив його сестру. Він переконував, що це сталось через те, щоб заволодіти її квартирою. Також брат жінки заявив, що підсудний «змусив продати гараж, дачу, золоті прикраси оформити кредит в банку, систематично їй наносив побої, підсипав у їжу отруйні речовини, які викликали її неадекватний стан».

Суд проаналізував матеріали справи та зазначив, що через стан тіла, неможливо визначити, що потерпілу вбили, а тому її співмешканця виправдали за статтею про умисне вбивство.

Його визнали винним за ч. 1 ст. 297 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Також засуджений повинен сплатити брату покійної 300 тисяч грн відшкодування.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

