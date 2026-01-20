Загадковий "Лазар" у Повітряних силах: хто такий Павло Єлізаров і що про нього відомо

Павло Єлізаров / © Михайло Федоров / Facebook

Ключовий «мисливець» за російською технікою, росіянин за національністю, а у минулому — продюсер і медіаменеджер. Що відомо про нового заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, який створив елітний загін НГУ Lasar’s Group?

Та як це кадрове призначення коментують аналітики та військові — читайте в матеріалі TSN.ua.

19 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення Павла Єлізарова новим заступником командувачем Повітряних сил. Це рішення напряму пов’язане з переглядом підходів до захисту українського неба.

За словами президента, Повітряні сили переходять до нової моделі застосування протиповітряної оборони, з фокусом на «малий сегмент ППО — мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та інші гнучкі й оперативні засоби реагування. Вся ця система, наголосив Зеленський, буде трансформована.

„В армії його знають — „Лазар“, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно», — додав глава держави. Президент підкреслив, що разом із міністром оборони та військовим командуванням новий заступник командувача напрацює оновлену організацію всього компонента такого захисту неба.

Що відомо про Павла Єлізарова?

Сам Єлізаров народився у Кишиневі у Молдові. В одному із публічних інтерв’ю він зазначав, що за національністю є росіянином. У 2006-2007 роках намагався потрапити в в політику за списком партії Литвина. А у 2012 році невдало балотувався в нардепи як самовисуванець. До 2022 року його життя було пов’язане не з армією, а з медіаіндустрією. Із 2010 року Єлізаров працював як продюсер і медіаменеджер, був співзасновником групи компаній, що займалися створенням політичних ток-шоу Савіка Шустера та запуском телеканалу 3S.TV.

Павло Єлізаров був гендиректором телеканалу 3S.tv

За даними медіа, серед співінвесторів продакшну «Савік Шустер студіо» на старті проєкту були одразу кілька помітних фігур українського політикуму та бізнесу. До фінансування й запуску студії долучився тодішній кандидат у президенти Сергій Тігіпко, ексміністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський, а також народний депутат від БЮТ Валерій Писаренко. До кола інвесторів також входили голова Шевченківської районної держадміністрації Києва Віктор Пилипишин, колишній заступник міністра транспорту та зв’язку Павло Єлізаров, а також керівний партнер ТОВ «Аваль Брок» Дмитро Полковський. Втім, жоден із перелічених політиків тоді не підтвердили цю інформацію. Водночас, як писали медіа, сам Савік Шустер усе заперечив, зазначивши, що «це зовсім інші люди», проте відмовившись їх назвати.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Єлізаров добровільно пішов на військову службу до Сил оборони України. Спочатку він служив у складі Територіальної оборони — 126-го батальйону 112-ї бригади. Згодом підрозділ перейшов до Сил спеціальних операцій, де виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Після цього налагодив виробництво важких дронів-бомберів та створив у складі НГУ окремий загін спецпризначення, який спеціалізується на застосуванні дронів. За короткий час він пройшов шлях від добровольця до командира, який зумів побудувати один із найрезультативніших підрозділів безпілотних систем — Lasar’s Group.

Саме цей підрозділ став відомим завдяки масштабним втратам, яких він завдавав російській армії, та системному застосуванню дронів у сучасній війні. Lasar’s Group стала одним із піонерів дронової війни в Україні. Саме цей підрозділ одним із перших почав системно застосовувати на фронті важкі бомбери, керовані дистанційно через Starlink, ще з літа 2022 року — тоді, коли такі рішення лише проходили стадію експериментів.

Ще одна принципова особливість підрозділу — власна закрита технологічна екосистема. Літальні апарати для Lasar’s Group виготовляють партнерські підприємства виключно під потреби цього підрозділу. Команда самостійно проводить тестування, доопрацювання й бойове застосування техніки, не передаючи її в інші частини Сил оборони.

Сьогодні у професійному військовому середовищі Павла Єлізарова називають одним із ключових «мисливців» на російську техніку. Станом на грудень 2025 року сам «Лазар» публічно фіксував результат роботи свого підрозділу: загальна кількість знищеної російської техніки перевищує 55 тисяч одиниць, із них понад 24 тисячі — техніка високої вартості. У цьому переліку — танки, бронетранспортери, зенітні комплекси «Бук» і «Тор» та інші дороговартісні системи. Окрема цифра, яка стала маркером ефективності Lasar’s Group, — понад дві тисячі знищених російських танків.

Федоров: «Наше завдання — побудувати антидроновий купол»

Міністр оборони України Михайло Федоров назвав Павла Єлізарова одним із найефективніших командирів сучасної війни та підтвердив: саме він відповідатиме за розвиток «малої» протиповітряної оборони й напрям перехоплення дронів. За словами міністра, це не просто кадрове рішення, а стратегічний крок у відповідь на безпрецедентну повітряну загрозу, з якою Україна стикається щодня. Федоров наголосив: сьогодні жодна країна у світі немає такого досвіду протидії масованим повітряним атакам, як Україна. Саме тому держава змінює підхід до захисту неба. Він додав, що трансформація ППО не відбувається за кілька днів, однак її потрібно починати вже зараз, щоб у перспективі закрити це питання комплексно.

Федоров наголосив, що ключова мета — побудова антидронового купола над Україною: системи, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті.

За словами міністра оборони, під керівництвом Павла Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони України. На рахунку команди — знищення ворожої техніки на понад 13 мільярдів доларів. Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно входить до топу рейтингу «Армії дронів.Бонус». «Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни», — заявив міністр.

Що інші говорять про призначення Єлізарова?

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підкреслив, що особисто знає Павла Єлізарова ще з перших днів відбиття повномасштабної агресії Росії. За його словами, Єлізаров воював пліч-о-пліч на найскладніших напрямках. Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів нацгвардійця Єлізарова — Lasar’s Group — за цей час пройшов значний шлях розвитку та трансформації. «Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів нацгвардійця Єлізарова — Lasar’s group — пройшов великий шлях розвитку та став одним із найрезультативніших в усіх Силах оборони України», — додав Сирський.

Аналітики DeepState пишуть, що підрозділ, який створив Єлізаров — Lasar’s Group — є одним з найбільш результативних в Силах Оборони за весь час: «Вони не є медійними, це їх кредо, але справи і результати говорять, що це кращі. Як приклад, за грудень вони посіли четверте місце у рейтингу е-балів, в листопаді було п’яте».

Український фахівець і консультант у сфері військових радіотехнологій, відомий під позивним «Флеш» називає кадрове рішення щодо Павла Єлізарова «хорошою новиною». Він каже, що Єлізаров, як і «Мадяр» — не є кадровим військовим у класичному розумінні, однак зарекомендував себе як ефективний управлінець і менеджер. Фактично з нуля він вибудував роботу Lasar group, перетворивши підрозділ на один із найрезультативніших. «А для мене головне, що ця людина чесна, порядна, адекватна і розумна», — додає «Флеш».

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» пише, що країна, ймовірно, входить у етап боротьби за незалежність, коли рішення починають ухвалюватися більш тверезо — з урахуванням реальних ризиків і з розумінням того, що простір для помилок стрімко звужується. У таких умовах, наголошує військовий, кадрові призначення дедалі частіше виходять за рамки кулуарних симпатій чи особистих зв’язків. Ключовим критерієм стає реальна ефективність людини, її здатність давати результат у війні, а не формальна «зручність» для системи. Призначення командира ОЗСП Lasar’s Group заступником командувача Повітряних сил ЗСУ він розцінює як показовий сигнал цієї зміни. Військовий висловлює сподівання, що подібних рішень стане більше, а люди з доведеною бойовою ефективністю отримають ширші повноваження та реальну можливість впливати на стратегічні процеси в армії.

Військовий та медик Асан Ісенаджиєв, який пройшов російський полон, пише: «Група „Лазаря“ знищила техніки противника на мільярди доларів. Суми та збитки важко переоцінити. Вони — страшилка в росіян. З розповідей друзів, що там пілотують — людина прям вміє бути менеджером та цінує людей».

Аеророзвідник і військовослужбовець Олександр Карпюк, відомий під позивним Serg Marco, оцінює новину про призначення Павла Єлізарова як однозначно позитивну — принаймні для тих, хто мав безпосередній досвід роботи з Lasar’s Group: «Надефективний підрозділ, який знає, що таке інновації та як їх застосовувати. Успіхів Павлу. Думаю, що він дійсно впорається з такою непростою задачею, яку йому нарізали».

Журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов називає це кадрове рішення «дуже резонансним та обнадійливим призначенням найбільш компетентної, масштабно мислячої та досвідченої у війні дронів, бізнесі та державному управлінні людини».

Офіцер 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Іван Галенко також оцінює це призначення як надзвичайно важливе кадрове рішення. За його оцінкою, йдеться про максимально влучний вибір, який за рівнем доцільності та значення можна умовно оцінити на «11 із 10».

Командир підрозділу «Мурамаса» 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу ЗСУ Єгор Фірсов також відреагував на призначення Павла Єлізарова. У своїх соцмережах він написав, що знає його десять років і «це дуже правильне й необхідне призначення. Призначення, яке дає надію. Павло — не кадровий військовий. У цивільному житті він управлінець і системний менеджер, із здатністю мислити як системно, так і творчо. Його підрозділ Lazar Group — один із найкращих дронових підрозділів у світі. Підрозділ, робота якого завдала противнику збитків більш ніж на 10 мільярдів доларів», — написав військовий.

Сам Павло Єлізаров написав лаконічний допис у соцмережах, де публічно подякував за довіру президенту України, Головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони. Свою позицію він підсумував словами: «Служу народу України».