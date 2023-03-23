Захід дав один шанс на контрнаступ ЗСУ: експерт оцінив постачання техніки і зброї

Експерт переконаний, що від успіху цього контрнаступу залежатиме, скільки у подальшому Україна отримає важкої зброї.

Захід готує ЗСУ до повномасштабного контрнаступу – саме про це свідчать анонсована допомога від США на 350 млн дол. та інтригувальний твіт президента Джо Байдена.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів відомий політтехнолог Борис Тізенгаузен.

"Я вважаю, що ЗСУ готують до повномасштабного контрнаступу. Але є декілька варіацій, коли цей контрнаступ почнеться. Хтось говорить, що це буде середина-кінець травня. Побачимо", – сказав політтехнолог.

Він нагадав, що близько місяця тому голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що до початку повномасштабного контрнаступу Україна отримає усе необхідне озброєння, маючи на увазі важке озброєння.

"Однак є одне "але" – кілька днів тому новий президент Чехії Петр Павел сказав, що в України буде тільки один шанс на вдалий контрнаступ. Ексгенерал НАТО розуміє, що говорить. Тому, так, ЗСУ максимально повинні застосувати те озброєння, яке приїде, але від успіху цього контрнаступу буде залежати, скільки у подальшому ми отримаємо важкої зброї", – пояснив Тізенгаузен.

Нагадаємо, 19 березня чеський президент Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Адже багато країн в цей період переживатимуть втому від війни, що вплине і на військову допомогу для України.

Зауважимо, що військовий експерт Павло Нарожний погодився із заявою президента Чехії. Експерт пояснив, що "у європейців, американців, всіх наших країн-союзників не вистачить ресурсів підтримати ще один контрнаступ і Україна має бути успішною, так би мовити, з першої спроби". За оцінками Нарожного, в разі провального контрнаступу ЗСУ, росіяни зможуть перегрупуватися, провести нову хвилю мобілізації, збільшити виробництво озброєння й техніки.

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