Захід хоче, щоб Путін програв, як нацистська Німеччина: професор заявив, що має бути велика поразка

Захід вже стільки вклав в Україну грошей та зброї, що відступити, не дійшовши до логічної перемоги, стало б поразкою для самого Заходу.

Захід хоче, аби президент Росії Володимир Путін зазнав у війні проти України великої, неминучої поразки на рівні того, що пережила нацистська Німеччина 1945 року.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль.

Науковець відповів на запитання про те, чи Захід вже точно вирішив, що Україна має не просто не програти цю війну, а виграти? І чи Путін та Росія мають таки зазнати нищівної поразки?

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"Я не певен, що вони додумалися аж до такого – що, скажімо, Путін має дуже програти. Якщо Україна виграє, то Путін, звичайно ж, програє. Само собою. Але бажано було б, щоб він дуже програв. Бо якщо це буде просто програна війна і Путін залишиться при владі… Звичайно, це – поразка, але не дуже. Росіяни говоритимуть, що вони фактично виграли, що це був жест доброї волі тощо. Тож це має бути велика, неминуча поразка на рівні того, що пережила нацистська Німеччина у 1945 році. Ну, приблизно на такому рівні", – розповів Мотиль.

Він переконаний, що це матиме різні позитивні наслідки і для Росії, і для України, і для світу.

Професор зазначив – Захід вже переконався, що Україна мусить виграти.

"Знову – тут ще непевно, що це означає. Чи це означає, що Україна має повернути Крим і Донбас? Чи лише землі, які росіяни захопили після 24 лютого? Це ще непевне. Але в будь-якому разі Україна мусить виграти", – звернув увагу науковець.

Зброя для України

Для перемоги у війні Україні необхідна зброя. І контексті надання державі зброї на Заході відбулися позитивні зміни, оцінює Мотиль.

"Сам факт, що дають високоякісну техніку – це вже велика й серйозна зміна. Це вже не лише питання кількості, а й якості. І це важливо, і я собі уявляю, що це продовжиться. Тут ще є фактор певної інерції. Захід вже стільки вклав в Україну і грошей, і зброї, і взагалі самої енергії, що тепер відступити, не прийшовши до логічної перемоги, це вже перетвориться не лише на поразку для України, а й на поразку для самого Заходу. Тому відступати буде непристойно й важко. І це, звичайно, Україні на користь, принаймні на наступні кілька років", – пояснив професор.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що Захід переконався у незворотності перемоги України у війні, тому почав надавати більше необхідного озброєння. Проте Захід розглядає різні варіанти цієї перемоги. Своєю чергою Україна, на думку експерта, має переконати партнерів, що потенційний розпад Росії – це не так страшно, як може здаватися, і гірше не буде.

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