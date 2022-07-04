Захід має в сотні разів більше сили, щоб зупинити РФ: очільник МЗС Литви про можливість Третьої світової

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не бачить Росію можливим агресором проти Заходу та не думає, що війна вийде за межі України.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua на полях мадридського саміту НАТО.

"Думка про те, що ми не бачили такого широкого конфлікту, яким він є зараз, після закінчення Другої світової, очевидно, витає в повітрі. Тому, очевидно, всі думають про те, чи може це призвести до чогось більшого, ніж це є зараз. Але я б не погодився з думкою, що ми фактично стоїмо на порозі чогось схожого на Другу світову війну. Я не бачу Росію жодним чином можливим агресором проти Заходу. Я би розглядав Росію як кривдника, який може завдати багато проблем. Але разом із тим, знаєте, щоразу, коли західні країни говорять про Третю світову війну, вони самі ж збільшують номінальну силу Росії в своїх головах. Але це ж неправда. Захід має в десятки, в сотні разів більше сили, щоб зупинити Росію. І ми зможемо, якщо підемо на це", - заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Очільник МЗС Литви також висловився і з приводу позиції ЄС щодо не бажання визнання, що вони вже також у війні з РФ.

"Тут є багато думок щодо цього. Наприклад, якщо ми поставимо Україні лише певні види озброєнь, можливо Путін не буде злитися, чи не поводитиметься погано по відношенню до Заходу. Але в будь-якому разі ми маємо дивитися глибше, бо проблема не в цьому. Проблема в тому, в якому світі ми хочемо жити після війни. Чи ми хочемо жити у світі, де Путін має "збережене обличчя"? Коли він сидить за якогось роду переговорними столами (на міжнародних майданчиках – ред.), де ми з ним розмовляємо? Чи ми кажемо, що це держава-ізгой, яка має бути повністю ізольована, поки вона не зміниться всередині? Тому, якщо ви не маєте відповіді на це питання, тому, так, можна переконувати, що ви не у війні з Росією", - наголосив Ландсберґіс.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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