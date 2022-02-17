"Захід може і мусить робити більше": британський парламентарій у Раді закликав країни НАТО активніше допомагати українцям

"Захід може і мусить робити більше": британський парламентарій у Раді закликав країни НАТО активніше допомагати українцям

Елвуд висловив думку, що країни-члени НАТО повинні збільшити видатки на оборону до трьох відсотків ВВП.

Голова комітету з питань оборони парламенту Великої Британії Тобаяс Елвуд у Верховній Раді закликав країни НАТО активніше допомагати українцям у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляється 17 лютого в сюжеті ТСН.19:30, британський парламентарій переконаний: українська безпека - це європейська безпека. І якщо російське вторгнення станеться - це буде катастрофою для всієї Європи. За словами британського депутата, Захід має розробити спільну стратегію протистояння Кремлю.

"Якщо діяти розділено, нашу слабкість і далі експлуатуватимуть", - заявив Тобаяс Елвуд.

Він висловив думку, що країни-члени НАТО повинні збільшити видатки на оборону до трьох відсотків ВВП, і пообіцяв повторити цей заклик завтра у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Сьогодні Україна стоїть на нульовій позиції битви між авторитаризмом та демократією. Я можу тільки похвалити те, що ваша нація так повстала. Я пишаюся тим, що британський уряд стоїть разом із вами у навчаннях, допомозі, і сподіваюся, що це буде продовжуватися. Але також я хочу сказати, що вірю - Захід може і повинен робити набагато більше", - наголосив Елвуд.

Британський парламентар закликав країни НАТО активніше допомагати українцям | Новини світу

Нагадаємо:

В Міністерстві оборони Великої Британії не бачать явних ознак відведення російських військ від українських кордонів та опублікували мапу ймовірного широкомасштабного нападу.

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