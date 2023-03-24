Захід поспішає закінчити війну в Україні: тарологиня назвала причину

Хомутовська зауважила, що на сьогодні вся система світу якимось чином зав’язана на Україні.

Захід активізувався з військовою допомогою для України, аби якомога швидше закрити питання війни у державі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

Вона прокоментувала факт збільшення допомоги та заяву президента Чехії Петра Павела про те, що вже після наступної зими вікно можливостей для контрнаступу ЗСУ закриється.

"Тут впливає політика, а також є зріз того, що таким чином хочуть вплинути саме на наших політиків, і таким чином швидше рухатися. Видача нам озброєння має дипломатичний аспект. Тут мова йде про підготовку", – сказала тарологиня.

"Політичний аспект полягає в тому, що тему війни в Україні хочуть закрити. Щоб все йшло до миру. Тут вся система світу якимось чином зав’язана на Україні. Я не можу назвати, що це втома (Заходу – ред.). Просто в їхніх очах – це можна зробити швидше і закрити цю тему", – додала Хомутовська.

Нагадаємо, Хомутовська також спрогнозувала, що президент РФ Володимир Путін не доживе до суду в Гаазі, та описала, як його вб’ють.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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