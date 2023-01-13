Захід посунув червоні лінії щодо зброї для України, проте табу залишаються: деталі від експерта

Останні заяви Заходу про постачання Україні зброї й техніки свідчать, що він посунув червоні лінії у питанні військової допомоги, проте певні "збройні табу" залишаються.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Він зауважив, що Захід не перетнув червоні лінії з озброєнням для України, а просто їх посунув.

"Лінії не перетинаються, вони просто відсуваються. Ми вже на тій території, де були червоні лінії, а тепер вони десь там попереду, ми до них рухаємося. Все відбувається step by step (крок за кроком – ред.). Так, багато нарікань: "Ой, нам потрібні були ці Patriot і танки ще в квітні 22-го року, що так довго? Зрада. Замість України все вирішують". Нам допомагають стільки, скільки вони можуть", – розповів експерт.

Він також пояснив, чому Захід не міг одразу і швидко надати Україні все необхідне озброєння.

"Не забуваймо, що є геополітика. Багато європейських країн були зав’язані, зокрема Німеччина, на російський газ. Багато нафти йшло в Євросоюз з РФ. Були такі великі перестороги: якщо зараз так одномоментно рубати РФ, так, Україно, тримайте танки, тримайте Patriot, то це спричинить, що нафта буде коштувати 150 доларів за барель. І РФ така: "Оце так непогано!" І російський газ – там п’ять тисяч доларів за тисячу кубів. Тобто все робилося для того, щоб не було таких стрибків, щоб біржу і ринок можна було стримувати", – описав ситуацію Ступак.

Він додав, що Європі був потрібен час, аби відмовитися від російських енергоносіїв і почати купувати й постачати їх з інших джерел. За певний час це вдалося зробити.

"Але тепер Німеччина нам передає Gepard: 30 штук – тримайте. Бронетехніка – ну, не танки, але – тримайте! Французи – тримайте! Британці – тримайте! Хтось першим повинен зробити цей тригер і тоді процес поїде більш швидко. Бачите, французи дали техніку і одразу – німці, британці. Тепер би ще німці дали згоду на постачання Leopard, і тоді іспанці вже готові, і країни Балтії. Я думаю, що ми можемо отримати десь сотню танків Leopard", – оцінив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що Україна точно не отримає ядерну зброю, проте може отримати невеликі кораблі.

"Я думаю, що такою європейською червоною лінією є авіація на даний момент. Я маю на увазі з таких F-16. Я думаю, це ми не отримаємо. Якщо авіацію й отримаємо, то це буде щось набагато простіше, але не менш ефективне для нас. Це можуть бути шведські Gripen", – припустив Ступак.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв передати Україні роту танків Leopard 2 (йдеться про 14 машин, згідно зі стандартами НАТО). Водночас про передавання таких самих танків ще міркують Німеччина та Фінляндія.

Це сталося після того, коли Франція першою оголосила, що передасть Україні БТРи Bastion, а також колісні танки AMX-10RC.

Напередодні і уряд Великої Британії підтвердив, що планує надати Україні танки.

Зауважимо, що саме сучасні танки та ефективна артилерія необхідні Україні перш за все для перемоги у війні, заявляв президент Володимир Зеленський.

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