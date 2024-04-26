Захід "прорвало" з допомогою Україні: все про зброю на мільярди, далекобійні ракети, ППО і хто ще вагається

Як кажуть у США, наразі пріоритетом для України є засоби ППО. Однак заяви низки держав свідчать, що наразі з постачанням цього озброєння тугувато.

Після пів року затягувань у США та благань України до світу про бодай засоби ППО для захисту від ворожих атак, схоже, Захід нарешті "прорвало" з військовою допомогою для Києва. Після заяв президента Володимира Зеленського про ризик програти війну до України нарешті прямує критично необхідне озброєння, зокрема снаряди, далекобійні ракети ATACMS та системи Patriot. Однак низка країн ЄС ще вагається з передаванням деяких видів зброї.

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Військова допомога від США

США розблокували допомогу Україні на 61 млрд дол., яка на пів року застрягла в американських владних кабінетах. Так, Палата представників, а потім і Сенат ухвалили законопроєкт про військову підтримку Києва. Документ негайно отримав підпис президента Джо Байдена, і ось уже 24 квітня Міноборони США оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 1 млрд дол.

До пакета допомоги від США увійшли:

ракети RIM-7, AIM-9M,

протитанкові комплекси Stinger і Javelin,

снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні) і 105 мм,

снаряди до систем HIMARS,

мінометні міни калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни Claymore, боєприпаси для знешкодження перешкод,

бойові машини Bradley,

броньовані машини MRAP і Humvee,

транспортні засоби логістичної підтримки,

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання,

стрілецька зброя та додаткові набої до неї, зокрема для боротьби з дронами,

високоточні авіаційні боєприпаси,

аеродромно-технічне обладнання,

прилади нічного бачення,

запасні частини та інше допоміжне обладнання.

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А ще, як повідомив кервіник Офісу президента Андрій Єрмак, Україна отримає в межах допомоги від США нові ракети ATACMS далекого радіусу дії. Це підтвердили у Держдепартаменті та Пентагоні. Ба більше, представник держдепу Ведант Пател повідомив, що Штати вже забезпечили Україну ракетами більшого радіусу дії ATACMS за розпорядженням Байдена, яке той віддав у лютому. Ці ракети прибули до України у квітні.

До слова, в офіційному поясненні Пентагону про передавання ATACMS із дальністю ураження 300 км йдеться – зробили це після того, як Росія закупила балістичні ракети у Північній Кореї і завдала безпрецедентних ударів по цивільній інфраструктурі України. США також сподіваються, що їхнє рішення вплине на позицію Німеччини, яка не наважується передати свій аналог – ракети Taurus, пише Deutche Welle з посиланням на анонімного американського чиновника.

ATACMS / Фото: commons.wikimedia.org

Це ще не все! Видання Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомило, що невдовзі США можуть оголосити про закупівлю для України зброї на понад 6 млрд дол. Йдеться про системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які планується встановити на винищувачі.

Однак це озброєння дістануть не зі складів, а замовлятимуть у виробника, тож на виготовлення можуть піти роки, припускає видання Politico.

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Коли зброя від США надійде до України

Озброєння із вже оголошеного цього тижня пакета допомоги на 1 млрд дол. прибуде до Україні протягом кількох днів, повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і обладнання, які, як я вже згадував раніше, будуть там за кілька днів, якщо не раніше", – сказав Райдер 25 квітня.

Він звернув увагу, що передавання деяких видів озброєння потребує більше часу.

"Коли йдеться про основні засоби, такі як боєприпаси, ми вже починаємо їх постачати", – зазначив речник Пентагону.

На думку військового експерта Петра Черника на 25 квітня, частина артилерійських боєприпасів зі США може надійти на фронт за лічені дні.

"Якщо розуміємо, що основну масу передадуть залізницею, а один 50-тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів, то це справді дуже серйозне підсилення", – оцінив експерт.

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Чи передасть Німеччина Taurus

Навіть після рішення США про ATACMS далекого радіусу дії, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не змінюватиме своє рішення не постачати Україні далекобійні ракети Taurus:

"В тому, що стосується цієї системи озброєнь (Taurus — ред.), моє рішення залишається незмінним", – повідомив Шольц, наголосивши, що ФРН продовжить постачати Україні інше озброєння, зокрема засоби ППО.

Зауважимо, раніше чимало експертів оцінювали, що Шольц може погодитися передати Taurus після того, як США передадуть Україні далекобійні ATACMS, адже це був би прецедент для німців.

Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Що з ППО для України – які країни готові допомогти, а які вагаються

В середині квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що у країн-членів Альянсу достатньо систем протиповітряної оборони Patriot, які можна передати Україні. Зокрема, в Європі розташовано близько 100 засобів ППО. Зауважимо, Україні, яка зараз має три Patriot, потрібно щонайменше ще сім.

Однак не всі європейські країни поспішають ділитися своїми засобами захисту неба.

Німеччина

Керівник збройової компанії-виробника ППО Iris-T Гельмут Раух, під час візиту до Києва анонсував передавання Україні нових систем протиповітряної оборони: "Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – лише за кілька тижнів".

За словами Шольца, Німеччина вже надала дві системи Patriot Україні, "і тепер ми поставили і третю". Канцлер зазначив, що партнери по НАТО можуть надати Україні додаткових шість систем Patriot.

"Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО. І я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", – наголосив Шольц.

Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що німецький уряд тисне на США щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot.

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Чехія готова виступити посередником у пошуку засобів ППО для України в межах німецької ініціативи.

"Якщо це буде така ж форма співпраці, як у випадку з ініціативою щодо боєприпасів, ми готові знову виступити країною-посередником", – заявила чеська міністерка оборони Яна Чернохова.

Нідерланди

Прем’єр Нідерландів, кандидат на посаду генсека НАТО Марк Рютте повідомив, що його країна може викупити системи Patriot для України у тих держав, які не хочуть напряму допомогати Києву.

"Ми знаємо, що багато країн мають багато систем Patriot, але не бажають надавати їх напряму. Ми можемо в них купити, можемо доставити до України, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав Рютте.

Напередодні його заяви Нідерланди у своєму бюджеті пообіцяли надати Україні військової допомоги на 4 млрд євро протягом наступних двох років, зокрема – кілька Patriot, однак прем’єр не підтвердив, скільки саме.

Система Patriot / Wikipedia

Латвія

Голова Міноборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що уряд готовий передати Україні систему ППО малої дальності: "Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності".

Швеція

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон допускає передавання Україні системи Patriot, "але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (для забезпечення України додатковими системами ППО)". Міністр повідомив, що Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби держави в Patriot.

Іспанія

У відповідь на запитання про те, чи може Іспанія приєднатися до постачання Patriot, голова МЗС Хосе Мануель Альбарес сказав, що його країна "ухвалить свої рішення на основі повноважень, які вона має у своїх руках, щоб підтримати Україну".

"Я не думаю, що ми комусь допоможемо, якщо весь час чуємо, що це надається, коли це надається і як це потрапляє", – сказав іспанський міністр.

Щоправда, 26 квітня видання El Pais з посиланням на урядові джерела повідомило, що Іспанія погодилась передати Україні ракети для систем Patriot. Повідомляється, що іспанське Міноборони виключає постачання самих зенітних установок.

Як поінформував 22 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба, Україна наразі веде переговори щодо передавання чотирьох батарей Patriot.

Чому Україні не хочуть давати Patriot

Як повідомилося в публікації AP News, виготовлення систем Patriot займає багато часу, за деякими оцінками – до двох років, тому країни не хочуть відмовлятися від своїх систем і ставити себе під загрозу.

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Зокрема, голова МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловив занепокоєння щодо можливих російських диверсій на об’єктах у Європі. Адже нещодавно в Німеччині затримали двох росіян німецького походження за підозрою в шпигунстві. Один із них погодився здійснити атаки на потенційні цілі, зокрема військові об'єкти США, де серед іншого навчаються українські військові.

"Ми є свідками дуже схожих подій у нашому регіоні, не лише в Литві, але також у Латвії та Естонії. Схоже, що з боку Росії відбувається скоординована дія проти європейських країн", – сказав Ландсберґіс.

Чи передадуть США Patriot

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі пріоритетом для України є засоби ППО, однак не сказав, чи готовий Вашингтон надати ще одну батарею Patriot.

"Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати", – відповів Кірбі, додавши, що оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби.

"Якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це", – додав представник Білого дому.

Однак Єрмак 24 квітня у ефірі телемарафону запевнив українців, що "нові Patriot будуть".

"Можу точно вам сказати – нові Patriot будуть. І чесно кажучи, для нас це другорядне, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були і були якнайшвидше, тому що це захист наших міст, захист наших людей. Говоримо з партнерами кожного дня і думаємо, що йдеться не лише про ці дві країни (Грецію та Іспанію – ред.). Наші партнери, насамперед американці, говорять і з іншими країнами. Знаємо і про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, і всі вони знають, скільки нам потрібно Patriot. Тому я впевнений, що дуже скоро ми матимемо дуже гарні новини", – розповів Єрмак.

Військова допомога від Британії та країн ЄС: яке озброєння отримає Україна

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Велика Британія 22 квітня оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів. До пакета увійдуть необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування. Йдеться також про 60 човнів (зокрема – рейдові та водолазні катери), морські гармати, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів, майже 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За оцінками експертів видання Defence Express, щодо 1600 ракет у новому пакеті британської допомоги, то може йтися про ракети ASRAAM, які використовуються у створеному для України неанонсованому ЗРК, а також ракети Starstreak або Martlet до ЗРК ближньої дії Stormer HVM.

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За повідомленням кореспондента BBC Джонатана Біля, Британія у новому пакеті військової допомоги надасть Україні авіабомби Paveway IV. Це високоточні авіабомби з GPS або лазерним наведенням і дальністю польоту понад 30 км. Вони є аналогом американських JDAM і французьких AASM.

Влада Данії ухвалила рішення збільшити військову допомогу для України цього року на 630 млн дол. (4,4 млрд крон), заявив голова Міноборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Водночас посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен поінформував, що обіцяні його країною винищувачі F-16 та інша допомога для України надійдуть уже влітку. Крім літаків, йдеться також про необхідну інфраструктуру для обслуговування. Данія навчає не лише пілотів, а й наземні екіпажі та технічний персонал.

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