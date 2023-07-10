"Захід не має права поставити українське безпекове питання на паузу": Ющенко про саміт у Вільнюсі

Колишній президент України Віктор Ющенко наголосив – те, що зробила Україна в системі ядерного роззброєння і формування тих безпекових відносин щодо Будапештського меморандуму, повинно давати гарантії. Україна свої зобов’язання виконала послідовно. Захід не може сьогодні поставити українське безпекове питання на паузу, просто не має права.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів третій президент України.

"Я підтримую, що Володимир Олександрович Зеленський ясно артикулює українську позицію. Пункт номер один – Україна має бути членом НАТО. Це базове. Друге запитання, очевидно, задається рядом політиків Європи: не було прецеденту під час війни приймати країну (до НАТО - ред.). У нас багато чого не було. Мудро було б, якби з боку відповідальних членів була породжена ініціатива, яка дає позитивну відповідь, ясну уяву перспективи членства в умовах, коли Україна веде війну з Росією, захищаючи Захід і, якщо не вдається це, мені це говорить не хочеться, ми повинні від самих відповідальних країн, які, до речі, несуть гарантії по Будапештському меморандуму нашої територіальної цілісності. Тобто ми говоримо про США і Велику Британію. Навіть у рамках саміту, навіть у рамках саміт + меморандум ми цю формулу повинні знайти. Я не уявляю собі, що саміт закінчиться. В принципі ми не проти – дочекаємося перемоги, а там буде направлено запрошення Україні до членства в НАТО", - зазначив Ющенко.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті у Вільнюсі Україні можуть запропонувати приєднання до Альянсу без ПДЧ та програму підтримки, яка повинна наблизити нашу державу до стандартів НАТО.

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