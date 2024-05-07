Захід тремтить: чому зарано знищувати Кримський міст і як на це відреагує Путін

Після довгоочікуваного виділення військової допомоги від США в Україні знову заговорили про Кримський (Керченський) міст. А саме – про його можливе знищення нашими військовими.

ТСН.ua з’ясовував, чи є зараз доцільність атакувати ворожу переправу, коли та чим її можна знищити. Та якою може бути на це реакція Росії.

Чим ми можемо знищити Кримський міст?

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що зараз питання знищення Кримського мосту не стоїть на першому місці, бо маємо набагато важливіші проблеми на фронті.

"Якщо казати про те, чим саме знищити Кримський міст, то у нас для цього є відповідний інструментарій. Це теоретично можуть бути крилаті ракети Storm Shadow великої дальності або ракети SCALP. Їхня кількість обмежена, але можливість застосування є", — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Він додає — щоб знищити Керченський міст повністю, потрібно застосувати комплексну систему засобів ураження з повітря, моря та навіть з-під води. Експерт зазначає, якщо вже знищувати міст, то потрібно робити це так, щоб він більше не мав шансів на відновлення.

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

Знищити — щоб що?

"Я думаю, що багатьом українцям хочеться, щоб цей міст пішов під воду. І у багатьох чешуться руки, аби це зробити. Але тут виникає просте запитання: чи на часі це робити саме зараз? Особисто я вважаю, що нам зараз не до знищення цього "сакрального мосту Путіна", бо у нас є більш глобальні проблеми, нам потрібно зупинити просування противника на фронті — це найголовніше зараз", — каже Ігор Романенко.

Експерт зауважує, що рішення про знищення Кримського мосту потрібно ухвалювати відповідно до ситуації, яка буде складатися на фронті. Він переконаний, що міст потрібно знищувати, але тоді, коли настане його черга і у нас будуть сприятливі для цього умови.

Які є ризики за умови знищення мосту?

"Чомусь у нас хтось вирішив, що цей міст — це щось сакральне, що потрібно от просто зараз його взяти і знищити, нібито від цього всім одразу стане легше. Ні, не стане. Ситуація ще більше загостриться. Подивіться, що робить Росія. Як тільки наші міжнародні партнери починають лише говорити про постачання F-16, Росія одразу ж залякує їх можливістю завдавання ядерних ударів, мовляв, ці винищувачі можуть бути носіями ядерних боєголовок. І ці залякування, на жаль, мають свій негативний результат. Наші союзники вже кажуть, що надання F-16 перенесли на осінь", — пояснює Ігор Романенко.

Якою буде реакція Росії на удар по мосту

Експерт каже, що у разі завдавання удару по Керченському мосту залякування партнерів з боку Росії тільки посилиться, а це нам нічого хорошого не гарантує. Це, відповідно, знов змусить наших партнерів поставити на паузу постачання озброєння.

"Росія використовує "ядерну палицю" для залякування і наші партнери її відверто бояться. Тому, якщо ми знищуємо Кримський міст зараз, то ми ще більше підливаємо масла у вогонь. Росіяни будуть ще більше залякувати ядерною зброєю партнерів. До речі, з обіцяного нам надають лише ATACMS — старі касетні боєголовки великої дальності. Але далі ніяких зрушень немає. Партнерів, напевно, охопив переляк, бо винищувачі F-16, які для нас вже підготували Нідерланди, ми отримаємо у кращому випадку лише восени. Їх змусили перенести дату постачання", — розповідає військовий експерт.

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

Однією рукою лякає, а іншою — скидає бомби

За словами Ігоря Романенка, Росія нині зайняла агресивну позицію. Путін постійно шантажує захід ядерними ракетами.

"Поки захід тремтить, РФ продовжує ефективно застосовувати КАБи по наших прикордонних територіях. Спочатку росіяни скидали бомби вагою від 250 до 1000 кілограмів, атакують бомбами вагою у 1,5 тонни, а тепер демонструють на своїх заводах виробництво КАБів вагою у три тонни. Саме тому нам потрібні ЗРК середньої та великої дальності, аби ми могли збивати літаки, які несуть на своїх бортах ці бомби. Це зараз набагато важливіше, аніж Кримський міст", — підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Кримському мосту невдовзі настане кінець.

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