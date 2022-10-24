Захід знатиме, якщо Путін надумає використати ядерну зброю: дипломат оцінив загрозу

Захід знатиме, якщо Путін надумає використати ядерну зброю.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю ТСН.ua.

"Неможливо просто так здійснювати ядерні удари. 60 років минули від Карибської кризи, і весь цей час створювалися системи моніторингу за переміщенням ядерної зброї. Звичайно, що здійснюється щоденний контроль, і є для цього відповідна техніка, і вона зараз застосовується. Є відповідні команди, які мають проходити по вертикалі влади, і також там є відповідні вуха та очі, які за цим слідкують", - наголоси він.

США попередили Путіна: усе це буде зметене одним ударом

Корсунський наголосив, що США дуже чітко вклали у вуха Путіну, що 50 томагавків можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж тактичний ядерний заряд.

"Окрім того, і це абсолютно точно, про це сказали Сполучені Штати в різних форматах, що, ми попередили, і офіційно, і неофіційно, і це вклали у вуха Путіну, здається, Салліван (радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван – ред.) це сказав: "Неважливо, якого розміру буде цей заряд, не має значення, в яких умовах він буде використаний, але сам факт застосування ядерної зброї матиме такі наслідки, що мало не здасться". Повірте мені, 50 томагавків можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж тактичний ядерний заряд. Це реально. І я думаю, враховуючи сучасну техніку, а ми вже бачимо, як працює сучасна зброя і американська техніка, давно вирахувані всі аеродроми, всі місця розташування і склади зброї, і логістичні шляхи постачання. Усе це буде зметене одним ударом", - наголосив він.

Дипломат пригадав історію, як колись Трамп під час вечері з Сі Цзіньпіном сказав направити 40 томагавків на Сирію. "Всі це бачили. Це абсолютно можливо зробити, і ніхто навіть не поворухнеться. Тому що всі ці казки про другу потужну армію ми вже пройшли, ми вже бачимо", - додав він.

Чорнобиль був гіршим

Сергій Корсунський порівняв можливі наслідки від застосування Росією тактичної ядерної зброї з аварією на ЧАЕС.

"Тому з цього приводу (можливого застосування тактичної ядерної зброї – ред.) – варто бути готовим, бути відповідальним у даній ситуації – означає бути до цього готовим. Треба точно знати, що застосування тактичної ядерної зброї може призвести до жахливих жертв, але в принципі, це не є такою катастрофою, яка закінчує війну і означатиме загибель України. Ні – цього не буде. Чорнобиль був гіршим, у тому плані, що у навколишнє середовище вилетів збагачений уран. І я ті дні був у Києві, і всі переживали паніку з приводу гарячих часточок, які літали. І вони декілька років були! Де Чорнобиль, де гарячі часточки, де ми?! Ми пережили те, ми переживемо і це", - наголосив дипломат.

Теоретично можливо, але ймовірність мала

Інша справа, на думку Корсунського, треба бути готовими і розуміти, що, теоретично, Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, але ймовірність цього неймовірно мала.

"Реально мала", - уточнив він.

На думку дипломата, значно важливіше сьогодні бути обережними і будувати протиракетну оборону, і проти цих дронів, які можуть завдати значної шкоди в разі влучання в чутливі об'єкти інфраструктури.

"Що стосується ядерної зброї, я вважаю, що до неї готуватися треба, але панікувати з цього приводу – абсолютно ні", - резюмував посол.

Нагадаємо, США не мають розвідданих про рішення Росії застосувати ядерну зброю.

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