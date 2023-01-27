Захід зрозумів, що ядерні погрози Росії – це блеф: як це вплине на збройну допомогу Україні

Вашингтон дав Москві якийсь дуже однозначний сигнал про те, що застосовувати ядерну зброю і навіть говорити про шантаж не варто.

На Заході вже зрозуміли, що ядерні погрози Росії – це блеф, тому там надаватимуть Україні збройну підтримку для звільнення територій, але діятимуть за стратегією малих кроків.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

Вона повідомила – на Заході зрозуміли, що в Росії почули їхні сигнали про необхідність припинити ядерний шантаж.

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"Населення на Заході, особливо в Європі, боїться ядерного удару і ставиться до цих пересторог серйозніше, ніж навіть європейські політики. Тому це буде виринати і Росія точно буде використовувати цей аргумент далі. Але що стосується західного політикуму, то вони зрозуміли, що все-таки сигнали, які давали Москві, були почуті в Москві", – розповіла експертка.

"Якщо було напруження з прямими ядерними погрозами з боку ключових посадових осіб і самого Путіна ще наприкінці вересня, то далі ця тема від Путіна більше в інформаційному просторі особливо не виринала. Тобто це може говорити Медведєв, який пише у себе в "Телеграмі", Рогозін, який невідомо кого тепер представляє. Але ми можемо здогадатися, що Вашингтон дав якийсь дуже однозначний сигнал Кремлю про те, що застосовувати ядерну зброю і навіть говорити про ядерний шантаж не треба", – додала Золкіна.

Вона також звернула увагу на те, що путінські ядерні погрози не підтримали Індія та Китай.

Дослідниця вважає, що Захід надалі надаватиме Україні зброю, водночас досліджуючи, як на це реагують у Кремлі.

"Тому рівень пересторог з боку політиків в Європі, на Заході зменшився. І вони зрозуміли, що це більшою мірою є блеф, а далі буде видно. Тобто в тому, що стосується збройної підтримки України, деокупації земель з одного боку, і можливостей ядерної відповіді Росії Захід буде йти по кроках. Тобто це буде стратегія малих кроків: дивитися, реагувати, досліджувати за допомогою розвідки, як реагують на це в Кремлі, і потихеньку поступово кусати Кремль", – пояснила експертка.

Нагадаємо, в середині січня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Росію попередили про наслідки ядерного удару з її боку. Тож попри всілякі погрози, ймовірність такого удару є низькою.

Напередодні також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик застосування ядерної зброї з боку РФ невеликий. Разом з тим очільник Альянсу наголосив, що "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

Водночас керівник розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв заявляє, що Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі.

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