Західна військова допомога заради перемоги України: процес триватиме — експерт

Зараз багато країн опинилися перед викликом — те, що вони планували на рік, виявляється, використовується за один день в Україні, зазначив Іван Варченко.

Лідери ЄС привітали план надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12-ти місяців, щоб допомогти протистояти російському вторгненню. Що це означає для України у військовому плані, якщо брати за основу те, що Україна в середньому за добу вистрілює від 5 до 6 тисяч артилерійських боєприпасів, розповів в ефірі телеканалу FREEDOM експерт з питань безпеки Іван Варченко.

"Сучасна війна — це, перш за все, війна артилерії. Ми розуміємо, що саме артилерія та авіація дають понад 90% ефекту зі знищення живої сили й техніки противника. Це стосується і роботи артилерії з нашого боку, але, на жаль, так само працює артилерія з боку Росії. Тому ми розуміємо, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росія в десятки разів перевищувала і за кількістю стволів, і за вогневою потужністю, яка створювалася цими стволами. Відповідно, ми колись підраховували, що на окремих ділянках фронту в 20, а інколи в 40 разів більше снарядів використовує Росія порівняно з Україною. Тобто на один український снаряд прилітало від 20 до 40 російських. Це співвідношення насправді змінювалося з перших днів війни і продовжує змінюватися в бік все більшого паритету. Ми, користуючись стандартами Заходу, вимірюємо свою ефективність роботи артилерією, перш за все, не в кількості, не в тому, скільки пострілів було, а в тому, наскільки результативними були постріли. Тому ми зараз все більше відходимо від пострадянської артилерійської спадщини, від того, що нам залишилося від попередніх часів", - пояснив експерт.

Варченко зазначив, що Україна переходить на стандарти зброї НАТО, зокрема й на 155-й, найбільш ефективний в сьогоднішніх умовах калібр.

"Також ми працюємо з більш дрібними калібрами та реактивною артилерією. Українські сили використовують близько 100 тисяч снарядів на місяць. Сьогоднішня артилерія, якою має змогу користуватися Україна, значно ефективніша, ніж та, яка є в Росії. Так, Україна їх також використовує. Але ми розуміємо, що чим далі, тим більше ми переходимо на 155-ті калібри. Нам дуже потрібен той процес, який зараз ми спостерігаємо. Ми розуміємо, що європейська промисловість не готова була до того, щоб забезпечити таку інтенсивність боїв, яку ми бачимо в Україні", - додав він.

За словами експерта, зараз багато країн опинилися перед викликом — те, що вони планували на рік, виявляється, використовується за один день в Україні.

"Тому потрібно було інтенсифікувати це виробництво, і ми бачимо зараз дуже серйозний підхід. 2 млрд євро — тільки початок. Далі процес буде продовжуватися і ми матимемо цей мільйон снарядів за 2023 рік, і це дозволить нам забезпечити і наступальні, і оборонні операції", - резюмував він.

Нагадаємо, днями міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12-ти місяців. Так, 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання й розміщення замовлень у промисловості.

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