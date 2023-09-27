Західні Abrams, Leopard чи російський "Армата": військовий експерт сказав, який танк кращий

До України уже прибули перші танки Abrams. Білий дім та Пентагон, за повідомленням західних ЗМІ, планують передати Україні ще 30 таких танків. Саме Abrams вважається одним із найкращих танків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Чому Abrams - це потужний танк

В України до повномасштабної війни не було жодного західного танка, ЗСУ воювали лише на Т-64 та Т-72. Минулого тижня після візиту Зеленського до США до України приїхали перші Abrams. Попри це в Україні їх лише невелика кількість.

Фото: Getty Images

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пояснює, що Abrams братимуть участь лише у добре спланованих військових операціях. Військо-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що окупанти вкрай бояться американських танків.

"З снарядами зі збідненого урану це, мабуть, найпотужніша номенклатура з усіх боєприпасів цього танку, яка може протидіяти будь-якому російському, умовно кажучи сучасному танку. У росіян на сьогодні не має жодного танку який міг би протидіяти, встояти проти такого пострілу", - каже Олександр Коваленко.

Як проблеми в Україні з Leopard

Експерти зазначають, що танки Leopard теж дуже потужні, проте при певній модифікації. Українські військові кажуть, що перші партії тих панцерників, які західні партнери прислали Україні, не мають потужної броні.

Танки Leopard 1 A5

"Leopard-1 - це братська велика металева труна, тому що це танк з картонною бронею. Єдина його перевага – це його гармата в нього дуже класна - 155 мм нарізна, вона як снайперська гвинтівка, але цей танк наприклад для боєприпасів 20-30мм він вразливий вже на відстані 100 м, будь яка БМП-2 може його броню на башті прошити наскрізь на відстані 100-200 м", - зазначає Олександр Коваленко.

Від частини Leopard Україна навіть відмовлялась раніше, про це підтвердила і Данія. 12 з 20 цих танків виявились бракованими. Коли до України прибуде сучасніша версія цього панцерника невідомо.

Російський танк "Армата": що каже військовий експерт

Тим часом окупанти уже хваляться танком "Армата". Проте військовий експерт зазначає, що цей проєкт є невдалим, а заяви окупантів про появу цього панцерника на фронті - дешевий піар.

Танк "Армата" / Фото: Олександр Коваленко

"Армата" це - проєкт який не доведений до ладу взагалі і не буде доведений ніколи. "Армата" не здатна діяти на місцевості в реальних бойових умовах. В неї є проблема з трансмісією, є проблема із системою управління вогнем, загалом у них багато проблем", - зазначив Олександр Коваленко.

Це визнають і окупанти. ЗСУ знищили величезну кількість російських танків, проте на складах у них залишаться тисячі металобрухту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закордонні панцерники проти “аналоговнєтних”. Україна отримала танковий паритет

Нагадаємо, експерт розкрив недоліки "непереможного танка" Т-14 "Армата".

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