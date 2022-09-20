Західні БТРи б’ють ворога на Донеччині: бійці відвойовують висоти

Близько місяця бойові броньовані машини показують свою ефективність на полі бою, йдеться в ТСН.

Британська машина М-113 вже кілька місяців виконує бойові завдання наших оборонців на різних напрямках фронту і жодного разу не підводила. Перевіряти двигун, змащувати деталі і слідкувати за станом бронетранспортеру, аби бути готовим будь-якої миті вивезти штурмову групу на бойову задачу - таке нині завдання механіків цих британських машин.

«Це броньована гусенична техніка М-113 використовується в наступ діях, оскільки на неї встановлюється крупнокаліберний кулемет, маневрена і використовується за евакуації особового складу», - розповідає боєць Жека з Херсонщини, дім якого окупований.

Ефективно бити російські війська на цьому напрямку і стримувати ворожі групи, допомагає не лише міцна закордонна броня, а й ефективні і злагоджені дії морпіхів, які без ближніх боїв та автоматних черг займають нові позиції, просуваючись вперед. «Була задача віджати росіян на висоті. Спланували арт підготовку, противник відійшов, забрав поранених та вбитих», - розповідає боєць.

Внаслідок спланованих дій українських бійців не менше десятка знищених росіян і нові оборонні позиції наших армійців. Окрім цього, прямі влучання наших танкових підрозділів по російським окупантам, не дають їм шансів просуватись вперед. Російська артилерія від того подекуди не замовкає ні на мить. «Біля Донецька велике скупчення і якісно вони використовують артилерію . Ми стримуємо великий масив противника і відтягуємо його на себе, а далі наші хлопці використовуючи слабкі місця по флангам таким як Харків, Херсон, роблять свою роботу», - кажуть військові.

Стримуючи ворога тут на Донеччині боєць на позивний Жека сподівається, що його побратими на Херсонщині врешті зачистять його рідне село від російської навали і радіє, що жоден з його односельців не перейшов на бік окупанта.

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