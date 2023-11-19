Західні винищувачі в Україні: чи змінять вони радикально ситуацію на фронті — Коваленко

Є сподівання, що винищувачі з’являться в Україні вже в грудні, каже експерт.

Західні винищувачі, які має отримати Україна, не зможуть радикально змінити ситуацію на фронті.

Про це в інтерв’ю TСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Це буде game changer? Ні. Жодна зброя не може бути сама по собі змінювати гру. Навіть якщо ми говоримо про М-142 HIMARS. Якщо б ми отримали тисячу HIMARS у червні, але не отримали всього іншого, ми б нічого не змогли зробити, скільки вони б там не стріляли. Хто б вів наступальні дії? Отже вся зброя діє комплексно. Так само і з авіацією”, — розповів Олександр Коваленко.

Наприклад, М-16 — це літаки, які значно розширюють наші можливості у порівнянні з Міг-29, які ми маємо, каже Олександр Коваленко. Але вони мають і свої особливості.

“Їм потрібна підтримка авіації дальньої радіолокаційної розвідки AWACS. І вони максимально ефективно працюють саме з ними. Якщо ми говоримо про відсутність таких можливостей, то говоримо про використання літака на малих та середніх радіусах задієння свого озброєння. Тобто перехопити “шахед”, крилату ракету і все таке інше. Якщо ми говоримо про протидію російській авіації, це взаємодія з відповідною авіацією наших партнерів, яка дозволяє їм задіювати цю авіацію в їхньому повітряному просторі або в нейтральних водах Чорного моря. І дозволить нам, наприклад, задіювати на півдні F-16 для знищення російських фронтових бомбардувальників Су-34 до того як вони долітають до локації, з якої скидують кориговані авіаційні бомби. Якщо не буде такої підтримки, F-16 — це фактично протидія “шахедам”, крилатим ракетам”, — каже Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Мене погрожували вбити! Україна — завжди у стані війни! Дивіться інтерв'ю!

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