Західні війська в Україні: нардеп пояснив значення заяв Макрона

Заяви французького президента Еммануеля Макрона про можливість застосування західних військ для протистояння російській агресії в Україні мають важливе значення як психологічний елемент стримування.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, такі заяви, які дипломати називають "all options on the table" (з англійської - всі варіанти на столі), мають відчутний ефект.

“Тобто ми не знаємо, може з'являться війська НАТО на території України, може ні, ми думаємо. І це вже стримує Путіна, це робить його дуже невпевненим і це викликає істерику в Кремлі. Ми бачимо цю істеричну реакцію на такі заяви. І ця істерична реакція – це вже є ознакою слабкості... Тобто ці такі двозначні заяви – вони працюють", - переконаний Мережко.

Він також відзначив приємну еволюцію Макрона у його ставленні до Путіна і розв’язаної ним війни.

"Ми пам'ятаємо, що починалося з телефонних дзвінків до Путіна і так далі, а зараз він суттєво змінив свою риторику і вона стала риторикою справжнього очільника держави, справжнього політика. Вона стала більш рішучою і це не може не тішити”, - відзначив нардеп.

Нагадаємо, що наприкінці лютого, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Відтоді його заяви ставали дедалі жорсткішими, а нещодавно Макрон заявив про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року. Зробити це, з його слів, доведеться через напружену ситуацію в війні Росії проти України.

