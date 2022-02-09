Західні журналісти на східному фронті: три десятки ЗМІ побували "на нулі" в Авдіївці

Західні журналісти на східному фронті: три десятки ЗМІ побували "на нулі" в Авдіївці

На фоні напруженої ситуації на кордонах України з боку Росії та Білорусі - західна преса все частіше приїздить в зону ООС.

Міністерство оборони України та Мінкультури сьогодні супроводжували три десятки ЗМІ, переважно іноземні, на передовій Донбасу.

Як повідомляється 9 лютого в сюжеті ТСН.19:30, спочатку делегація віддала шану полеглим оборонцям Авдіївської промзони, а потім - завітала безпосередньо на позиції українських захисників.

Там поспілкувалися з бійцями та їхніми командирами. Мали змогу навіть побачити бліндажі ворога - оскільки в цьому місці до бойовиків менше сотні метрів.

Останнім часом на фоні напруженої ситуації на кордонах України з боку Росії та Білорусі - західна преса все частіше приїздить в зону ООС, аби на власні очі побачити рівень готовності українських захисників до можливого відбиття нападу.

"Я дякую, що ви не боїтесь прибути до нас і показати реально, що проходить на території України, яка відстоює свої інтереси, свою незалежність і відстоює весь цивілізований світ", - зазначив командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Можу запевнити все населення України, що ми готові до будь-якого розгортання подій, тому що це - наша основна робота", - сказав український військовослужбовець з позивним "Малиш".

Представники західних ЗМІ відвідали український фронт

Нагадаємо:

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 8 лютого, у другий день свого візиту до України, вирушила на схід. Вона відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області, яке знаходиться фактично на лінії зіткнення.

А днем раніше міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову Станицю Луганську. Вони також зустрілися там з українськими військовими.

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