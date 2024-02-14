Західний аналітик відповів, як Трамп "може закінчити війну в Україні лише за день" і чому це небезпечно

У Європі готуються до ймовірного протистояння з Росією, особливо після скандальних заяв Дональда Трампа. Також західні аналітик розповів, як Трамп "може за день закінчити війну в Україні".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Росія може напасти на НАТО

У Норвегії тривають масштабні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий захисник-2024". У них бере участь понад 90 тисяч військових з усіх без виключення держав-членів Альянсу. І чимдалі більше військових уже не за зачиненими дверима, а на камери говорять: Росія скоро нападе.

Навчання НАТО

"Ми бачимо, що Кремль розглядає можливість конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття, але немає уточнень, що саме це означає: чи буде це пряме вторгнення до Балтійських країн, чи ще кудись", - заявив голова зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

Заява Трампа і реакція європейських політиків

Прогнози, що Путін не зупиниться в Україні, збігаються з заявами головного кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа. Наприкінці минулого тижня він вихвалявся перед своїми виборцями: залюбки підбадьорював би Путіна нападати на тих членів НАТО, які замало витрачають на оборону. Америка таких, підкреслив Трамп, не захищатиме. У такий спосіб колишній і можливо, майбутній президент Сполучених Штатів поставив під сумнівів ключову 5 статтю НАТО, де йдеться про те, що напад на одного члена НАТО - це напад на весь Альянс.

"Ставити під сумнів натівські гарантії допомоги - це безвідповідально і небезпечно, це грає на руку лише Росії. Нікому не варто гратися чи торгуватися питанням безпеки Європи", - прокоментував Олаф Шольц.

У Польщі додали, що вперше за час існування НАТО 5 статтю застосували саме задля допомоги Сполученим Штатам, коли стався теракт 11 вересня. Прагматичні чиновники радять готуватися до найгіршого сценарію.

"На рахунку кожна хвилина, треба готувати європейців до того, аби пережити шоковий сценарій, прекрасно описаний Дональдом Трампом", - каже міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Як Трамп може "закінчити війну в Україні": думка експерта

Навіть на етапі виборів Трамп становить для Альянсу серйозну загрозу - твердить експерт Брукінґського інституту США.

"Трамп чітко сказав, що міг би закінчити війну в Україні за день. Єдиний можливий спосіб цього досягти - це зупинити допомогу Україні і дозволити Росії зайняти всю окуповану, вкрадену в України територію. Це вже небезпечно, до того ж він уже навіть зараз впливає на Конгрес, який відмовляється ухвалювати допомогу Україні", - каже дослідник Брукінґського інституту Майкл О'Хенлон.

Трамп і Путін

До попередніх скандальних заяв Трамп напередодні додав ще одну - дорікнув, що НАТО фінансує Україну менше за Сполучені Штати, а значить повинно зрівнятися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАТО готується до війни з Росією, але сигнали із США насторожили! Що відбувається?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидати у президенти США Дональд Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

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