Захищати Вугледар військовим допомагають американська зброя і броньовики, який витримують пряме влучання танка

Вугледар росіяни постійно штурмують і руйнують навколишні села. Обстріли чутно за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, йдеться в ТСН.

Українські військові рухаються на підмогу бійцям на американських великих і броньованих машинах MaxxPro. Такі тут вже воюють, 68 єгерська бригада возить своїх бійців на бойові виходи саме такими броньовиками. Кабіна витримує прямий удар танка. “Йде броньована капсула, яка витримує веикі навантаження”, - каже водій Юрій.

В капсулі Павло зі своїм кулеметом готовий в разі виявлення ворога відбиватися. “Я люблю американські (кулемети - ред.), їх виготовляє тільки один завод в США і їх дають морських піхотинцям і нам ще”, - розповідає про свій кулемет і боєприпаси Павло.

Один з плюсів такої іноземної допомоги, каже командир підрозділу, це те, що противника може налякати лише зовнішній вигляд. “З мінусів - він високий, для противника дуже помітний і несе якийсь страх чи боязнь, бо випускають по ньому все і навіть по пів касети “Граду”. Було таке, що попав заряд танка і особовий склад виживав, але транспортний засіб був знешкоджений, але за рахунок капсули дозволяє, можна сказати, витримує. Противник нас щупає, намагається щось робити, але ми відбиваємо атаки”, - каже він.

“Дельфін” - батько трьох дітей і міг би й не бути в армії, але залишився після поранення, потім і після виходу з оточення. На вулиці мороз, але він у літньому картузі, який для нього особливий. “Шеврон одного з перших моїх командирів з позивним “Мажор” він загинув в боях за Дебальцево, а ще в мене кепка мого рідного брата. Брат був професійним поваром і працював в Чехії, не потребував, прийшло 24 лютого, 27 він уже занесений, до того він ніде не служив і ніде не воював. Загинув він саме в цих краях. Я мабуть зрозумів, що його не стало через місяць часу, коли захотілося подзвонити, щось запитати”, - ділиться “Дельфін”.

Просто під час роботи ТСН на позиція бійців починається новий бій із ворогом. “Сьогодні противник пробує прорвати нашу оборону, але в них нічо не виходить, сподіваємось так буде і далі. Робота піхоти не вдалася, пробують нас придушити артилерією”, - розповідають бійці.

По позиціях українців під час зйомки одночасно працювали ворожі САУ, міномети і “Гради”. Знімальній групі довелося максимально швидко припинити зйомку і виїхати, щоб не заважати вести бій.

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