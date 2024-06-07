Захищав клієнта, а опинився в лікарні: у Києві адвокат шокував бійкою в ТЦК (фото)

Адвокат Сергій Костира стверджує, що його нібито побили співробітники Подільського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві, коли він прийшов захищати свого клієнта.

Інцидент стався у вівторок, 4 червня. Про це Сергій Костира розповів на своїй сторінці у Фейсбук.

“Хочу поділитися з вами, як сьогодні я працював з клієнтом в ТЦК і чому це для мене закінчилося лікарнею. 11:45, телефонний дзвінок. Телефонує волонтер Антон і повідомляє, що на нього біля метро напало троє невідомих у піксельній формі, запхали в машину і привезли на вулицю Мостицьку, 9. По дорозі йому виписали повістку, сьогодні на сьогодні. І повідомили, що поки він не пройде ВЛК, його не випустять. За вказаною адресою розташована районна лікарня Подільського району, в якій на другому поверсі облаштували ВЛК. Я порадив Антону зайти в додаток “Дія”, сервіси, замовити собі розширену довідку про несудимість, в якій другим пунктом є інформація, чи перебуває особа в розшуку. Так і зробив. У розшуку не перебуває”, — розповів адвокат.

Тоді, за його словами, постало логічне питання: хто та на якій підставі обмежив конституційні права чоловіка.

“Викрав посеред вулиці, силоміць привіз до приміщення ВЛК і незаконно позбавив волевиявлення і свободи, заборонив йому залишати приміщення лікарні, поки він не пройде ВЛК?” — написав Сергій Костира.

Тоді у Подільському ТЦК, за словами адвоката, перебувало близько 40 цивільних чоловіків — їх помістили на ганок другого поверху і охраняли три співробітники ТЦК і поліцейський.

“До мене підійшов клієнт, і я запитав у чоловіка у формі, чи затриманий Антон? На що отримав відповідь, щоб я пішов погуляв. Я попросив ТЦКшника одягнути бодікам і надати мені для ознайомлення посвідчення особи, щоб я мав розуміння з ким розмовляю”, — розповів Сергій Костира.

І додав: “Я пояснив ТЦКшнику, що в його діях є склад кримінального правопорушення — перешкоджання діяльності захисника або представника, незаконне позбавлення волі щодо Антона. Костира стверджує, що його питання було проігноровано.

“На що він (представник ТЦК, — Ред.) мене послав втретє. Я пояснив йому, що він скоює злочин, і я вимушений це фіксувати на камеру у смартфоні. На що він сказав: “Только попробуй, заберу телефон”, — розповів Сергій Костира.

Адвокат каже, пояснив: у такому разі його дії його дії будуть кваліфікуватися як грабіж, відкрите заволодіння майном шляхом застосування насилля. Він також заперечив слова поліцейського та співробітника ТЦК, що їх нібито не можна знімати.

“Все це я пояснив ТЦКшнику і продовжив знімати розмову на відео. Через декілька хвилин відчув біль у спині ззаду, хтось мене просто вдарив, і ще двоє ТЦКшників скрутили мене, відібрали телефон, і хтось з них просто поклав собі у кишеню мій телефон. Я відчув, що по руках тече кров... Я запитав у поліцая, який стояв і дивився на все це, чому він мене не захистив від нападників. Він же стояв поруч. На що він відповів, розвелося тут розумних таких адвокатів, посміхнувся, сказав, що він нічого не бачив і пішов у своїх справах. Мені стало зле. Я попросив викликати карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. Результат: сліди побоїв, тиск 170:100, гіпертонічний криз, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Але поліцай попередив мене, що він працює у Подільському ВП і попросить, щоб мою заяву спустили на гальма”, — розповів Сергій Костира.

У Подільському районному ТЦК СП офіційно інцидент не коментували. Як повідомив речник Національної поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі сайту ТСН.ua, правопорушення було зареєстроване.

“По ньому встановлюються всі обставини, опитують свідків. Матеріали вивчаються, над заявою працюють. Справа списана нікуди не буде, вона розглядається в нормах чинного законодавства”, — зазначив Дмитро Грищенко.

Нагадаємо, як пояснила адвокатка Марина Бекало, за чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена. Що має містити повістка, як вона має бути вручена та що робити, якщо співробітники ТЦК СП перевищують свої повноваження, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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