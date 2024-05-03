Захищав пораненого побратима: на фронті загинув відомий український актор

Він покинув телеекрани заради захисту батьківщини і ціною свого життя врятував пораненого побратима. На фронті загинув актор Євген Шумілов. Україна продовжує втрачати найкращих.

Про шлях від актора до захисника розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

На фронті загинув відомий актор

Відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті. Сумну звістку повідомив у Facebook його близький друг Іван Марченко. Він зазначив, що Євген Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. На жаль, його життя трагічно обірвалося 30 квітня, коли актор рятував пораненого побратима.

Був бойовим медиком

На його сторінці вже давно фото у військовій формі, під дописами по кілька десятків коментарів зі словами подяки за захист України. Служив Євген на посаді бойового медика у третій штурмовій бригаді. Про смерть хлопця також написав у своїх соцмережах Антоніо Лукіч, з яким раніше працював на знімальному майданчику Євген Шумілов.

“Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє. Дякую тобі, Женя, світла пам'ять”, — йдеться у повідомленні Лукіча.

Чим відомий Євген?

До початку повномасштабної війни Євген брав участь у театральних виставах, а також встиг знятися у кількох українських серіалах. Зокрема, “Речовий доказ”, “Реальна містика”, “Сидоренки-Сидоренки”, “Швидка”, “Агенти справедливості”, “Відділ 44”. Однією з останніх ролей Шумілова була роль захисника в рекламному ролику “Нової пошти”, який показали у грудні 2023 року. У ролику герой Шумілова, котрий захищає Україну на фронті, отримує від дружини посилку й дізнається, що незабаром стане батьком. Слоганом рекламного ролика стала фраза “Завтра буде”.

На фронті загинув ще один актор театру

Крім того, нещодавно українців сколихнула й новина про загибель на фронті актора Андрія Доманського. Він також вступив до лав Збройних Сил у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України як доброволець. У цивільному житті був актором Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги, де артист пропрацював майже 25 років. А ось як про нього висловлюються колеги.

“Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. Твої ролі назавжди залишаться у пам'яті глядачів…Ти назавжди залишишся у наших серцях…”, — йдеться у повідомленні рідного театру актора.

Ми дякуємо кожному захиснику України, який виборює нашу незалежність на фронті. Воїном неможливо народитися, воїнами стають. Схиляємо голову перед кожним загиблим.

Команда ТСН.ua щиро співчуває родинам загиблих захисників й усім рідним, хто втратив близьких на війні.

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