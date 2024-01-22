Захисниці Маріуполя, ветеранки і військові знялись у пікантній фотосесії: подробиці (фото, відео)

Захисниці Маріуполя, колишні полонені, волонтерки та військовослужбовиці знялися в пікантній фотосесії. 12 жінок показали свою силу, приміривши на себе образи природних явищ та стихій - вогняна лава, громовиця, родюча земля, нестримний буревій, легке повітря та стрімка вода.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На фотосесії для календаря зібралися 12 дівчат, які символізують собою 12 стихій. Софія Черепанова - волонтерка і цей проєкт теж заради волонтерства - найгарніші світлини фото стануть календарем.

Фотосесія

"Ця фотосесія в ній беруть участь і військові, і волонтери, і ветеранки ЗСУ та НГУ. І мені здається, що вся ця фотосесія про те, щоб відкрити в нас всю ту красу, яку ми намагаємось останнім часом приховати", - каже Софія Черепанова.

Всі учасниці дуже різні. Яскраво руда у багряному полотні - Дзвінка Сіра

"Я громовиця. Грім посеред зими, це явище дуже рідкісне. І до речі, нещодавно кілька тижнів люди ввечері могли чути громовицю", - каже Дзвенислава Сіра.

У родині Дзвінки воюють всі повнолітні, але найбільше переживань було за брата, боєць на псевдо "Хоробрий" воював на "Азовсталі" і майже рік перебував у полоні.

Дзвінка Сіра

"Це думка, з якою ти прокидаєшся і кожен твій прожитий день, як він там", - каже дівчина.

Блискучий образ на оголене примірила на себе Валерія Суботіна на псевдо "Нава" - вона лава на вулканінчому піску. "Нава" пройшла полон, перенесла тортури, пронесла через це особисте горе - втрату коханого Андрія. Після полону у неї вже була оголена фотосесія - у підвалі. Вона показувала ту емоцію, яку переживає поневолена ворогом людина. Але тепер її образ про міць.

"Я показую внутрішню силу, показую, що я не зламалась і по факту росіяни забравши в мене домівку, мої речі, вони лишили просто моє роздягнуте тіло у мене не було речей, коли я повернулась з полону, але це нічого не означає, бо матеріальне це ні про що", - каже захисниця Маріуполя Валерія Суботіна.

Фотосесія

Ветеранка Леся Мельниченко стала символом родючої землі. Вона посміхається на світлинах, але її історія нелегка. Вона потрапила до полону під час облоги Маріуполя, де пережила знущання росіян.

Леся Мельниченко

Військова лікарка 72 ОМБР "Чорних запорожців" Марина Верхогляд - дружина героя України, Андрія Верхогляда, який загинув саме в тому місці, де вони колись познайомились та покохали один одного.

Марина Верхогляд

Зібрати разом дівчат та зробити проєкт придумала Анна Мурашенко. Реалізовують ідею разом з фотографинею Катериною Катренко.

"Це не про пристрасть, це не про сексуальність, вони відкривають тіло, оголюючи тіло, але трошки", - каже фотографиня.

Календар - на цей рік. Щойно буде виданий друком піде у продаж та на розіграш різних аукціонів - усі кошти підуть на волонтерські справи

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