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Захисниці Маріуполя, ветеранки і військові знялись у пікантній фотосесії: подробиці (фото, відео)

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Захисниці Маріуполя, ветеранки і військові знялись у пікантній фотосесії: подробиці (фото, відео)

Софія Черепанова

Українські захисниці розповіли свої нелегкі історії життя.

Захисниці Маріуполя, колишні полонені, волонтерки та військовослужбовиці знялися в пікантній фотосесії. 12 жінок показали свою силу, приміривши на себе образи природних явищ та стихій - вогняна лава, громовиця, родюча земля, нестримний буревій, легке повітря та стрімка вода.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На фотосесії для календаря зібралися 12 дівчат, які символізують собою 12 стихій. Софія Черепанова - волонтерка і цей проєкт теж заради волонтерства - найгарніші світлини фото стануть календарем.

Фотосесія / ©
Фотосесія

"Ця фотосесія в ній беруть участь і військові, і волонтери, і ветеранки ЗСУ та НГУ. І мені здається, що вся ця фотосесія про те, щоб відкрити в нас всю ту красу, яку ми намагаємось останнім часом приховати", - каже Софія Черепанова. 

Всі учасниці дуже різні. Яскраво руда у багряному полотні - Дзвінка Сіра

"Я громовиця. Грім посеред зими, це явище дуже рідкісне. І до речі, нещодавно кілька тижнів люди ввечері могли чути громовицю", - каже Дзвенислава Сіра. 

У родині Дзвінки воюють всі повнолітні, але найбільше переживань було за брата, боєць на псевдо "Хоробрий" воював на "Азовсталі" і майже рік перебував у полоні.

Дзвінка Сіра / ©
Дзвінка Сіра

"Це думка, з якою ти прокидаєшся і кожен твій прожитий день, як він там", - каже дівчина. 

Блискучий образ на оголене примірила на себе Валерія Суботіна на псевдо "Нава" - вона лава на вулканінчому піску. "Нава" пройшла полон, перенесла тортури, пронесла через це особисте горе - втрату коханого Андрія. Після полону у неї вже була оголена фотосесія - у підвалі. Вона показувала ту емоцію, яку переживає поневолена ворогом людина. Але тепер її образ про міць.

"Я показую внутрішню силу, показую, що я не зламалась і по факту росіяни забравши в мене домівку, мої речі, вони лишили просто моє роздягнуте тіло у мене не було речей, коли я повернулась з полону, але це нічого не означає, бо матеріальне це ні про що", - каже захисниця Маріуполя Валерія Суботіна. 

Фотосесія / ©
Фотосесія

Ветеранка Леся Мельниченко стала символом родючої землі. Вона посміхається на світлинах, але її історія нелегка. Вона потрапила до полону під час облоги Маріуполя, де пережила знущання росіян. 

Леся Мельниченко / ©
Леся Мельниченко

Військова лікарка 72 ОМБР "Чорних запорожців" Марина Верхогляд - дружина героя України, Андрія Верхогляда, який загинув саме в тому місці, де вони колись познайомились та покохали один одного.

Марина Верхогляд / ©
Марина Верхогляд

Зібрати разом дівчат та зробити проєкт придумала Анна Мурашенко. Реалізовують ідею разом з фотографинею Катериною Катренко.

"Це не про пристрасть, це не про сексуальність, вони відкривають тіло, оголюючи тіло, але трошки", - каже фотографиня. 

Календар - на цей рік. Щойно буде виданий друком піде у продаж та на розіграш різних аукціонів - усі кошти підуть на волонтерські справи

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 22 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів

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