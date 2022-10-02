Захисник "Азовсталі" Діанов розповів, на чиє повернення з полону він чекає найбільше

Захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів, що чекає на повернення з полону військового, який врятував йому життя.

Михайло Діанов зазначає, що його побратим через потужний авіаудар не встиг добігти до "Азовсталі". Спочатку український військовий вважав, що його друг загинув, проте він його бачив у колонії в Оленівці.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН в рамках національного телемарафону.

"Я особисто чекаю повернення з полону людини, яка врятувала мені життя. Він, на жаль, не дійшов до "Азовсталі". У нього були перебиті ноги. Тоді був сильний авіаудар: мене відкинуло в один бік, а його - в інший. Ми його тоді не знайшли. Я думав, що все - його немає. Проте я його бачив в Оленівці. Він воював проти літаків з ПЗРК. Повірте, це все одно, що воювати проти танків з автоматами. Він там залишився, у нього великі проблеми з ногою. Йому потрібно робити операцію та реабілітацію. Але всіх потрібно повертати. Бо немає таких, хто заслужив більше на повернення, а хто менше", - наголосив Михайло Діанов.

Нагадаємо, оборонець Маріуполя Діанов розповів, чим планує зайнятись після лікування.

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