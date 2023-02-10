Захисник Бахмута назвав, що треба для перемоги у війні: "Ситуація буде інша"

Військовий зазначив, що спершу треба перебити російську "орду, і втримати позиції, на яких ми стоїмо".

Захисник Бахмута, боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним "Киянин" відповів на запитання про те, що треба для завершення війни в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Боєць наголосив, що перш за все, треба витримати анонсований великий наступ Росії.

"Я точно знаю, що цей анонсований наступ, який йде, його треба витримати, перемолоти оце, що вони зібрали, витягли зі складів ту бронетехніку. Їх треба знищити. Якраз обіцяні лендліз і європейське озброєння має підійти, і тоді ситуація буде інша. Я ж там не з Генштабу, і не головнокомандувач Збройних сил, але думаю, в нас план теж свій є", – розповів "Киянин".

"Зараз – так, дуже важко, але зараз треба просто перебити цю орду, і втримати позиції, на яких ми стоїмо. Це дуже тяжко. Це не так, як я розповідаю, сидячи в машині в ефірі", – зауважив з усмішкою український захисник.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні треба багато техніки та зброї для того, щоб не перебувати в очікуванні російського наступу, а щоб РФ чекала наступу ЗСУ і думала над тим, як виходити з території Української держави.

А за оцінками генерала у відставці, екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, Україна має шанс перемогти у війні протягом 2023 року, якщо Захід погодить передавання винищувачів.

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