Захист кордону: чи відкриватиме Україна вогонь на ураження, якщо мігранти з Білорусі підуть на прорив

Олексій Данілов звернув увагу, що в Україні взагалі немає покарання за порушення кордону.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що українські прикордонники не будуть відкривати вогонь на ураження, навіть якщо нелегальні мігранти з Білорусі підуть на прорив нашого кордону.
Про це Данілов розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Ми не можемо відкривати вогонь на ураження. Це просто категорично заборонено. Інша справа, що ми маємо зробити превентивні міри, щоб це не відбулося — і ми зараз цим питанням займаємося. Але розуміючи обсяг цього натовпу... Тому що біженці — це біженці, а натовп — це натовп, який штучно зроблений. Це зовсім різні речі. У нас є певні пропозиції з цього приводу", — сказав секретар РНБО.
Данілов звернув увагу, що в Україні взагалі немає покарання за порушення кордону.
"Будь-яка людина може порушити наш кордон. Адмінштраф — і на цьому все закінчене. Він каже, що йому щось не подобається — і ми маємо за власний кошт його харчувати, приймати, давати йому білизну, охороняти, надавати всі необхідні для людського життя речі", — зазначив секретар Ради нацбезпеки.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.
Раніше повідомлялося, що Нацгвардія, поліція і тероборона України охоронятимуть кордон з Білоруссю.
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