Захист від карієсу та вплив на дітей: стоматолог розповів правду і міфи про жувальні гумки

Захист від карієсу та вплив на дітей: стоматолог розповів правду і міфи про жувальні гумки

За його словами, якщо і купувати жуйку — то якісну, з природним замінником цукру.

Що правда, а що вигадки про жувальні гумки, чи справді жуйку можна вважати повноцінним замінником чищенню зубів, чи вберігає від карієсу, як кажуть у рекламі, та як вона насправді впливає на зуби. А також з якого віку можна жувати гумку дітям.

Про це все розповів лікар-стоматолог, засновник Благодійного фонду "Зубний фей" Артур Шишкін, йдеться 23 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

"Є цих тезах є правда і неправда. Дивлячись, яку саме жуйку ви купуєте. Є з цукром і без цукру. Найкраще вибирати без цукру. Але потрібно дивитися, який замінник цукру. Якщо ксиліт — природний замінник — це хороший замінник. Але така гумка не буде дешевою. Тому найчастіше на прилавках магазині — неякісна продукція", — зазначає Шишкін.

За словами стоматолога, жуйку не можна давати дітям до трьох років.

"До трьох років діти ще не розуміють, що її не можна ковтати. Краще дітям взагалі не давати жуйки. Є дослідження, що вони погано впливають на пам’ять. Але якщо вже давати, то не більше двох разів на день, і виключно після їжі. А жувати — до 15 хвилин", — каже Шишкін.

Лікар зазначає , що є навіть метод, як правильно жувати гумку.

"Не треба жувати тільки на один бік, і краще, коли гумка проходить на всіх зубах. Це видаляє наліт і залишки їжі", — пояснює він.

Стоматолог запевняє, що якщо жувати до 15 хвилин, то можна не турбуватися за імпланти чи вініри. Але ці всі поради стосуються лише якісних жувальних гумок.

Новини України: лікар-стоматолог розповів про вплив жуйки на організм людини

Нагадаємо, що 23 вересня вважається днем народження жувальної гумки.

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